Torino-Genoa, match della 9a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Olimpico Grande Torino si è concluso col punteggio di 3-2. Sanabria, Pobega e Brekalo in rete per i granata, Destro e Caicedo non bastano al grifone. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6: tocca, ma non può nulla sulla rete di Destro. Per il resto niente da segnalare

Koffi DJIDJI 6: si fa vedere in proiezione offensiva nel primo tempo, gioca spesso d'anticipo.

BREMER 5: perde le marcature in occasione dei gol del Genoa, da centrale la responsabilità è sua.

Alessandro BUONGIORNO 5,5: va in difficoltà con l'ingresso di Kallon, cerca il gol in mischia.

Wilfried SINGO 5,5: non è il solito treno sulla fascia, non brillantissimo. (dal 59 Mergim VOJVODA 5,5: anche lui punge poco sull'esterno.)

Sasa LUKIC 6: amministra una grande quantità di palloni e detta i ritmi in mediana.

Tommaso POBEGA 6,5: parte titoloare e gioca un grande primo tempo coronato dal gol. Cala nella ripresa.

Christian ANSALDI 7: spinta costante. Offre l'ennesimo assist a Sanabria con cui un forma un duo vincente. (dal 72’ Ola AINA 5,5: anche lui non tiene Kallon sull'azione del 3-2)

Karol LINETTY 6,5: solito lavoro a centrocampo. Prima di uscire segna un gol fortunoso, annullato poi dal VAR. (dal 59’ Denis PRAET 6,5: azione notevole sulla fascia destra completatat con l'assist vincente per Brekalo)

Josip BREKALO 6,5: nel primo tempo si vede poco. Aumenta i regimi nel secondo, firmando il gol del 3-1 da attaccante vero.

Antonio SANABRIA 7,5: gol e assist in una serata da protagonista. Sa fare reparto da solo e riesce a dare profondità al Torino. Giocatore completo. (dal 59’Andrea BELOTTI 6,5: entra con voglia e la solita aggressività. Si muove costantemente e subisce falli. Recuperato)

All. Ivan JURIC 6,5: ottimo approccio alla gara. Nella ripresa viene sorpreso dai cambi di Ballardini, ma si rimette in partita con gli inserimenti di Praet e Belotti.

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 5,5: non gli riescono miracoli questa sera.

Paolo GHIGLIONE 5,5: Ansaldi non è un cliente facile e lui non riesce ad arginarlo (dal 46’ Yaya KALLON 6,5: dribbling a ripetizione e assist al bacio per Caicedo.)

Johan VASQUEZ 5: si perde Sanabria sul gol, sempre in difficoltà. Salvato dal Var in occasione dell'autogol che poteva chiudere la partita a metà secondo tempo.

Domenico CRISCITO 5: è il difensore con più esperienza, ma oggi non riesce a compattare la linea.

Andrea CAMBIASO 5,5: meglio nel primo tempo in cui è intraprendente. Cala molto nella ripresa.

Abdoulaye TOURE 5: in difficoltà in mezzo al campo. Subisce costantemente il dinamismo di Pobega. (dal 46’ Pablo GALDAMES 6: non demerita e si dimostra all'altezza)

Stefano STURARO 5,5: al compito di rompere il gioco al Toro, nel primo tempo non ci riesce. (dal 69’ Valon BEHRAMI 5,5: non si vede)

Caleb EKUBAN 5: mai pericoloso e poco concreto. Fumoso. (dal 61’ Felipe CAICEDO 7: segna un gol dei suoi dopo aver subito un assist a 5 stelle)

Nicolò ROVELLA 6,5: uno dei più positivi nel Genoa. Gioca da play nella ripresa e i suoi crescono. Sfiora il pari su punizione nel finale.

Mohamed FARES 5: patisce le incursioni di Singo e Praet sull'esterno.

Mattia DESTRO 7: quarta partita di fila in gol, davanti alla porta non sbaglia neanche oggi. Si rende sempre partecipe nelle azioni offensive, anche nei momenti meno brillanti dei suoi. (dal 79’ Goran PANDEV s.v.)

All Davide BALLARDINI 5: male nel primo il Genoa, aggredito dal Torino e apparso senza idee. Nel secondo tempo il cambio di assetto lo premia con una diversa presenza in campo. 3 gol subiti anche oggi e con questi numeri è difficile fare punti.

