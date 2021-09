Torino-Salernitana, match della 3a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Olimpico Grande Torino, si è concluso col punteggio di 4-0. Decidono la sfida le reti di Sanabria, Bremer, Pobega e Lukic nel quadro di un match indirizzato dall’evidente differenza tecnica tra le due squadre. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6 – Qualche rischio che nasce da eccessiva confidenza palla al piede, salvato dai pali in due occasioni.

David ZIMA 6,5 – Non concede nulla dietro; prestazione senza macchie del neo acquisto granata.

BREMER 7 – Giganteggia dietro, ma trova anche il modo di assistere e concludere. Inamovibile.

Ricardo RODRIGUEZ 6 – Sbriga i compiti difensivi portando a casa la pagnotta (62’ BUONGIORNO 6,5 – Bene in fase difensiva, bravo a lanciare Lukic in profondità)

Wilfried SINGO 6 – A fisicità e corsa ci siamo, manca la qualità nei tocchi di palla. Peccato perché anche il senso dell’inserimento non fa difetto al ragazzo scuola Toro.

Sasa LUKIC 6,5 – Cresce alla distanza e impreziosisce la sua partita con il gol del 4-0 a tu per tu con Belec.

Rolando MANDRAGORA 6,5 – Si fa sentire in mezzo al campo con una prova di qualità-quantità.

Karol LINETTY 6,5 – In crescita dopo un avvio di stagione non trascendentale, sa incidere sulla trequarti (74’ POBEGA 6,5 – Maestro degli inserimenti, firma il tris da par suo)

Cristian ANSALDI 7,5 – Trascinatore assoluto, migliore in campo della sfida del Grande Torino con una qualità semplicemente sopra la media. I primi due gol nascono da altrettanti suoi cross arrotatati. Esce per un affaticamento muscolare che Juric si augura non sia di grave entità. (75’ AINA sv)

Antonio SANABRIA 7 – Centravanti elettrico, sempre sul punto di accendersi. Dà continuità al suo momento magico, tra gol a raffica con Torino e Nazionale argentina e paternità. (85’ RINCON sv)

Marko PJACA 5 – Non si sblocca e, anzi, continua a sbagliare tanto sottoporta, unica nota leggermente stonata del match. (75’ PRAET sv)

All. JURIC 7 – Squadra tosta, compatta, ma anche capace di offendere. Sta entrando nella pelle dei giocatori, di già…

Le pagelle della Salernitana

Vid BELEC 6 – Non può nulla sui blitz del Toro.

Riccardo GAGLIOLO 4,5 – Malissimo in fase difensiva, sovrastato dagli avanti granata. A più riprese. Sia sulle palle alte che nei contrasti a terra. Pomeriggio da incubo.

Norbert GYOMBER 4,5 – Impreciso dietro e sempre sull’orlo dell’espulsione. Sostituito più che altro per disperazione. (67’ RIBERY 6 – Entra e prova ad accendersi subito. Un po’ di scompiglio lo crea: la sua classe servirà come il pane).

Stefan STRANDBERG 5 – Appena meglio dei compagni di reparto ma non basta.

Wajdi KECHRIDA 5 – Non è un fattore sulla destra, ben controllato dai difensori torinisti.

Mamadou COULIBALY 5,5 – Soffre alla distanza, quando progressivamente la Salernitana concede campo al Toro. (86’ SCHIAVONE sv)

Francesco DI TACCHIO 6 – anima della Salernitana, svernicia un palo incredibile con gran torsione.

Joel OBI 5,5 – Non incide in mezzo al campo, piuttosto timido contro la sua ex squadra (56’ L. COULIBALY 5,5 – Ingresso senza impatti)

Matteo RUGGERI 6 – Ingaggia un bel duello con Singo ma è costretto a dare forfait per un guaio fisico. (46’ RANIERI 5,5 – Non riesce a scalfire il fianco destro del Toro.)

SIMY 5 – Oggi davvero un fantasma a Torino: non è ancora in condizione. (56’ DJURIC 6 – Entra e si rende subito pericoloso colpendo un palo clamoroso.)

Federico BONAZZOLI 6 – Lotta, fa a sportellate, sempre nel vivo del match anche se di palloni giocabili non ne transitano molti.

All. CASTORI 5,5 – La Salernitana ci prova a più riprese e a conti fatti crolla “solo” nel finale dopo aver centrato anche due pali nella fase calda del match. Troppo ampio il gap tecnico tra le due squadre oggi.

