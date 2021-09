Vlahovic al 16esimo, i tentativi dell'Udinese - e di Deulofeu su tutti - si schiantano sul muro eretto da Dragowski. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio. Udinese-Fiorentina, match della 6a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena alla Dacia Arena di Udine si è concluso col punteggio di 0-1 . Decide il rigore convertito dal solito Dusanal 16esimo, i tentativi dell'Udinese - e disu tutti - si schiantano sul muro eretto da. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6: Non può nulla sul rigore, risponde presente nelle azioni in cui viene chiamato in causa.

Rodrigo BECAO 6: Contiene la manovra offensiva viola sulle sovrapposizioni di Saponara e Biraghi, subisce la loro velocità ma compensa con esperienza e fisico.

Bram NUYTINCK 6: Poche sbavature difensive, serve un calcio di rigore per bucare la retroguardia dell'Udinese. (dal 71' Destiny UDOGIE 5,5: Non ha il tempo di prendere le misure e provare a farsi valere sulla fascia.)

SAMIR 6,5: Rigore a parte, contiene bene la potenza fisica di Vlahovic, alcune chiusure provvidenziali per tenere l'Udinese nel match.

Brandon SOPPY 5,5: Dopo il buon secondo tempo giocato contro la Roma, sente tremare le gambe alla prima maglia da titolare in Serie A. (dal 46' Ignacio PUSSETTO 5,5: Prova ad accendersi con qualche accelerazione, la difesa della Fiorentina non si lascia sorprendere.)

Roberto PEREYRA 5: Meno lucido del solito, complice il gran lavoro dei centrocampisti avversari. Pochi spazi per liberare il proprio estro e supportare la causa dei compagni.

WALACE 5: È lui a commettere il fallo in area su Bonaventura che - di fatto - deciderà il match. (dall'81' Lazar SAMARDZIC S.V.)

Tolgay ARSLAN 5: Molto nervoso nel corso di tutto il primo tempo, Gotti lo sostituisce prima che possa inguaiare i suoi. (dal 46' Jean-Victor MAKENGO 6: Suona la carica conclusione da fuori che impegna Dragowski, il suo ingresso garantisce maggiore velocità al gioco dell'Udinese.)

Jens STRYGER LARSEN 5,5: Non riesce a far valere la sua solita velocità, gli esterni della Fiorentina - e in particolare Odriozola - lo controllano senza particolari problemi. (dal 71' Nahuel MOLINA 5,5: Ha bisogno di ritorvare la fiducia delle prime giornate)

Gerard DEULOFEU 7: Il primo a crederci, l'ultimo a mollare. Non lascia alcun punto di riferimento alla difesa di casa, Dragowski gli nega la gioia del pareggio con almeno due interventi salva risultato.

BETO 5,5: Lascia intravedere sprazzi di buon calcio tra accelerazioni palla al piede e inserimenti coi tempi giusti. Gli manca il coraggio di osare.

All. Luca GOTTI 5,5: La sua squadra si scuote nella ripresa dopo un primo tempo davvero di bassa intensità, i cambi contribuiscono a dare la carica ma nemmeno questi possono evitare il terzo ko consecutivo.

Nikola Milenkovic e Gerard Deulofeu - Udinese-Fiorentina - Serie A 2021-22

Le pagelle della Fiorentina

Bartolomiej DRAGOWSKI 6,5: Almeno tre parate salva risultato, su tutte quella nel finale di gara sul piattone di Deulofeu. Tiene la propria porta inviolata e garantisce i tre punti ai suoi.

Alvaro ODRIOZOLA 6: Ottimo lavoro in fase di copertura, le sue diagonali difensive fermano i tentativi di verticalizzazione dell'Udinese.

Nikola MILENKOVIC 6,5: Mette la testa sulla conclusione di Deulofeu indirizzata dritta all'angolino alto e salva la Fiorentina in pieno recupero.

Lucas MARTINEZ QUARTA 6: Ingenuo nel rimediare l'ammonizione già nei primi minuti, bravo nel non tirarsi indietro sulle percussioni in velocità di Deulofeu e Beto. (dal 65' Matija NASTASIC 6: Fa valere il proprio fisico per contenere uno stremato Beto.)

Cristiano BIRAGHI 6: L'asse sinistro con Saponara funziona bene, soprattutto nella prima mezz'ora. Prestazione - però - condizionato dalla botta allo stomaco subita ad inizio match. (dal 60' Aleksa TERZIC 6: Non sfigura all'esordio stagionale in campionato.)

Giacomo BONAVENTURA 5,5: Risente - forse - dei tanti match ravvicinati in pochi giorni, scaltro nell'anticipare Walace in area e conquistarsi il fallo da rigore. (dal 65' Sofyan AMBRABAT 5,5: Un intervento in ritardo a centrocampo gli costa l'ammonizione a pochi minuti dal suo ingresso in campo, deve ritrovare ancora il top della forma.)

Lucas TORREIRA 6,5: Fa girare palla di prima a centrocampo con una facilità disarmante, deve solo fare attenzione all'eccessiva sicurezza. (dall'83' IGOR S.V.)

Alfred DUNCAN 6: (dal 65' Youssef MALEH 6: Prova a scuotersi con alcune conclusioni velenose dalla distanza.)

José CALLEJON 6: Conferma di essere totalmente rinato sotto la cura Italiano, 90 minuti di sacrificio e grande intensità.

Dusan VLAHOVIC 7: Classe 2000, eppure le gambe sembrano non tremare davvero mai. Ha il sangue nelle vene e le spalle larghe per reggere tutto il peso offensivo di una Fiorentina che gira intorno a lui.

Riccardo SAPONARA 6: Italiano gli da fiducia e lo lancia dal primo minuto, lui conferma di essere in un buon momento e mette in difficoltà la difesa bianconera sull'out di sinistra.

All. Vincenzo ITALIANO 7: La sua Fiorentina è già storica. La vittoria della Dacia Arena vale il terzo successo nelle prime quattro trasferte di questa Serie A, un traguardo che i viola conquistano per la prima volta nella loro storia.

