Udinese-Genoa, match valido per la 14a giornata di Serie A, è terminata con il punteggio di 0-0. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Udinese

SILVESTRI 6 - Comunica tanto con le sue guardie svizzere, da parare c'è ben poco.

BECAO 6 - Esperto lottatore, mostra come al solito i muscoli. Rovella ogni tanto lo fa penare, ma nel complesso regge nei duelli.

NUYTINCK 6,5 - Ministro della difesa bianconera, solita partita precisa senza sbavature. Continuità degna di altri contesti ben più competitivi.

Dal 46' SAMARDZIC 5 - Come sfruttare male un'occasione: sparisce ancor prima di cominciare.

SAMIR 5,5 - Dei tre centrali è quello più sollecitato e, di conseguenza, uello che vive la domenica meno tranquilla: Ekuban lo svernicia nel primo tempo, risparmiandogli poi la figuraccia.

MOLINA 5 - Nervoso e fuori partita, persino graziato a inizio secondo tempo: andava espulso. Nel giro dell'Argentina per meriti passati, la sua stagione finora è gravemente insufficiente.

Dal 55' PEREZ 5,5 - Non si risparmia nei contrasti, in tutto il resto sì.

ARSLAN 5,5 - Rispolverato dal primo minuto, svaria senza spesso trovare una collocazione precisa. Pochi muscoli e poche intuizioni. né carne né pesce.

Dal 55' MAKENGO 5,5 - Entra e si fa ammonire dopo 30 secondi: pessimo biglietto da visita. Non porta alcuna differenza.

WALACE 6 - Se non altro ci prova con buona energia e un paio di conclusioni velenose. Il migliore del centrocampo, ed è tutto dire...

UDOGIE 6 - Da salvare lo spirito e la spinta sulla fascia, sul resto gli si può chieder poco. Strappa comunque la sufficienza.

PEREYRA s.v. - Costretto ad uscire subito per un problema alla spalla: il suo infortunio pesa tanto per l'Udinese, da sempre appesa alle sue (relative) qualità.

Dal 15' PUSSETTO 5 - Religiosamente votato all'inconcludenza. L'assist per Beto unico spunto di una gara altrimenti pessima.

DEULOFEU 5 - Vorrei ma non posso, provo ma non ci riesco. Scordatevi il folletto che faceva la differenza nel Milan: in evidente ritardo di condizione, non salta mai l'uomo e non ha mai uno spunto degno di nota. Gotti aspetta troppo a toglierlo dal campo.

Dall'85' SUCCESS 6 - Discreto finale, crea scompiglio con i suoi strappi.

BETO 6 - Quando la prende è sempre pericoloso, ma i compagni lo cercano poco e male: terminale offensivo vestito da passante. Sfortunato con il palo nel finale.

All. GOTTI 5 - Una vittoria nelle ultime 11, fase offensiva inesistente, idee confuse e tra loro scollate. Sembra aver perso per mano la squadra dopo un bell'avvio di campionato. Forse è davvero arrivato il momento di cambiare...

Le pagelle del Genoa

SIRIGU 6 - Risponde presente su un paio di conclusioni da fuori, attento anche in uscita.

BIRASCHI 6 - Il meno in vista della retroguardia, comunque buono il lavoro su Deulofeu. Non sfigura e non sbanda.

VASQUEZ 6,5 - Ottima prova quella del messicano, che si sta ritagliando uno spazio significativo in una difesa avara di alternative. Sarà difficile scalzarlo dal centro della linea a 3.

MASIELLO 6,5 - Beto è un cliente scomodissimo, sceglie di preferire le letture al duello rusticano. La strategia paga, gara convincente la sua.

SABELLI 5,5 - Crea poco, il suo approccio timido al ruolo equilibra ma al contempo limita molto la squadra.

Dal 58' GHIGLIONE 6,5 - Ingresso convincente: regala verve alla fase offensiva e va vicino al gol.

ROVELLA 6,5 - Predicatore nel deserto, gioca con grande energia e buone idee. Sulla carta dovrebbe pensare a crescere, ma è altra pasta rispetto ai compagni.

BADELJ 6 - Solita ottima interdizione, strozza sul nascere le iniziative di palleggio avversarie.

Dal 73' HERNANI 5,5 - Nessuna giocata degna di nota. Limitato da un problema alla spalla.

STURARO 6 - Da incursore a giocatore di rottura, in questo momento gli riesce meglio far legna.

Dal 90 TRAORE' s.v. - Non giudicabile.

CAMBIASO 6 - Ha perso qualcosa rispetto alla sua versione brillante di inizio stagione, ma oggi disputa una buona partita. Fisiologici alti e bassi per un giovane come lui.

BIANCHI 5 - Agnello in mezzo ai lupi. L'esperta retroguardia dell'Udinese ne fa presto un sol boccone: troppo acerbo per la Serie A.

Dal 73' PANDEV 5,5 - Stavolta il mago Goran non tira fuori nulla dal cilindro.

EKUBAN 6 - La clamorosa chance divorata nel primo tempo non cancella una bella prova complessiva. Pericoloso e ispirato, anche se a volte troppo arruffone

All. SHEVCHENKO 6 - Un punto importante per la classifica in una situazione oggettivamente impossibile. Il calendario di fuoco lo preoccupa, il suo Genoa al momento può solo navigare a vista.

