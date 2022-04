Udinese-Salernitana, match valido per il recupero della 19a giornata, è terminato sul punteggio di 0-1, frutto della rete di Verdi. La gara è stata arbitrata da Sozza. Con questo risultato la squadra di Nicola si porta a -6 dalla zona salvezza.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6: poco impegnato, viene salvato dal palo sul tiro di Mikael e non può fare molto sul gol di Verdi.

Rodrigo BECAO 6: sbaglia poco e tiene sotto controllo la sua zona di campo.

Pablo MARÍ 6: prestazione senza sbavature, sbroglia spesso la minaccia negli ultimi metri.

Nehuen PEREZ 5,5: il più disordinato dei 3 difensori. Sbaglia l'approccio la gara, spesso falloso e disattento.

Brandon SOPPY 6: buona corsa sulla fascia, serve un paio di palloni interessanti verso l'area di rigore. (dal 70’ Marvin ZEEGELAAR 5: da un suo passaggio sbagliato nasce l'azione che porta al palo di Mikael. Non riesce a chiudere sul contropiede finale che decide la sfida.)

Tolgay ARSLAN 5,5: poco ispirato. Meglio in fase di interdizione, manca in fase propositiva. (dal 57’ WALACE 5,5: il suo ingresso non impatta sull'inerzia del match)

Lazar SAMARDZIC 5: non ripete la prestazione giocata contro l'Empoli. Perde malamente il pallone sanguinoso che porta al contropiede del gol avversario.

Mato JAJALO 5,5: porta ordine alla manovra giocando sempre su ritmi bassi. (dal 57’ Jean-Victor MAKENGO 6: molto più dinamico di Arslan, causa un paio di ammonizioni avversarie con diversi strappi sulla mediana)

Destiny UDOGIE 5,5: copre la sua corsia giocando però con troppa sufficienza. Non incide negli ultimi metri.

Ignacio PUSSETTO 5,5: ritrova la maglia da titolare, svaria su tutto il fronte d'attacco non riuscendo mai a rendersi pericoloso. (dal 65’ Isaac SUCCESS 5,5: entra svogliato e senza la giusta cattiveria)

Gerard DEULOFEU 6,5: il migliore dei suoi. Vivace nel primo tempo, costruisce le migliori occasioni dell'Udinese. Una sua punizione nel finale è l'unico tiro in porta dei bianconeri.

All. Gabriele CIOFFI 5,5: cambia diversi giocatori rispetto al successo con l'Empoli. La sua squadra gioca sotto ritmo per tutto l'arco della gara. La gestione del finale di gara lascia perplessi perchè quando la vittoria non arriva bisogna cercare di non perdere.

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 7: parata determinante sulla punizione di Deulofeu nel finale di gara.

Norbert GYOMBER 7: una delle certezze della difesa di Nicola. Cresciuto in sicurezza e precisione.

Federico FAZIO 6,5: non sbaglia nulla l'ex Roma. Prestazione autoritaria.

Ivan RADOVANOVIC 6,5: sta trovando sempre di più gli automatosmi nel ruolo di terzo difensore. Promosso.

Nadir ZORTEA 6: un paio di chiusure provvidenziali in area di rigore. Qualche errore in impostazione.

EDERSON 7: manda in campo aperto Verdi nel contropiede del gol. In una partita decisa da un episodio emerge protagonista in positivo.

Lassana COULIBALY 6: la quantità supera la qualità. Soffre nel primo tempo, compatta la mediana nel secondo. (dal 72’ Grigoris KASTANOS 6,5: sviluppa il contropiede finale, ottimo ingresso)

Emil BOHINEN 6: anche lui non incanta nel primo tempo per poi crescere alla distanza.

Luca RANIERI 6,5: spesso in proiezione offensiva sulla sinistra, sbaglia poco e riesce a coprire bene le due fasi.

Franck RIBERY 5,5: non è in condizione e si vede. Non gli riesce praticamente nessuna giocata. (dal 72’ MIKAEL 6: si fa notare per il tiro (deviato da Marì) che si schianta sul palo.

Simone Verdi esulta dopo il gol durante Udinese-Salernitana - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Federico BONAZZOLI 6: lotta e difende un buon numero di palloni in avanti. Il migliore dei suoi nel primo tempo. (dal 87’ Simone VERDI 7: entra al 87' e diventa l'eroe di serata con la rete all'ultimo secondo di partita. Se la Salernitana spera ancora nella salvezza il merito è suo.)

All. Davide NICOLA 6,5: imposta una partita di attesa e attenzione per 90 minuti e porta il risultato in bilico fino al recupero. Al 93' un errore grave degli avversari lo premia in contropiede. Le speranze di salvezza sono ancora intatte e ora sognare è lecito.

