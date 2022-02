Udinese-Torino, match valido per la 24a giornata di Serie A, è terminato sul risultato di 2-0. Rete di Molina su punizione e Pussetto su rigore. Espulso Mandragora tra i granata.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6,5: due grandi parate su Brekalo e Singo che lo confermano tra i migliori portieri del campionato.

Rodrigo BECAO 6,5: gioca con sicurezza in difesa e si sgancia con frequenza in avanti.

Pablo MARÍ 6: è al debutto, fa cose essenziali senza strafare.

Marvin ZEEGELAAR 6,5: viene schierato centrale di sinistra e sfodera una prestazione molto attenta.

Brandon SOPPY 6: vivace sulla fascia, soffre Vojvoda in fase difensiva. Viene ammonito per una simulazione in area di rigore da rivedere. (dal 81' Nahuel MOLINA 7: entrato nel finale è sua la punizione risolutiva del match. Jolly dei bianconeri, già al quarto gol stagionale.)

Tolgay ARSLAN 6,5: nel primo tempo è il migliore della mediana bianconera. Offre anche un paio di suggerimenti interessanti all'attacco. (dal 81' WALACE s.v.)

Mato JAJALO 6: detta i tempi a centrocampo, nel finale stringe i denti e rimane in campo fino alla fine.

Jean-Victor MAKENGO 6: grande lavoro di interdizione sui centrocampisti granata, difetta nella tecnica.

Destiny UDOGIE 6,5: annulla Singo e si fa notare nel finale con alcune strappate sulla trequarti.

Isaac SUCCESS 7: giocatore fondamentale per l'Udinese. Riceve e difende moltissimi palloni facendo salire la squadra. Con la sua tecnica innesca più volte in profondità Beto. (dal 71’ Ignacio PUSSETTO 6,5: entra con voglia e ha il merito di procurarsi il rigore poi da lui stesso trasformato)

BETO 6: la solità mobilità in avanti, si trova due volte davanti al portiere (seppur in fuorigioco) ma non riesce mai a superarlo.

All. Gabriele CIOFFI 6,5: cambia il suo 11 e riesce a imbrigliare la manovra del Torino. Nel finale, grazie ai cambi, pesca il jolly dei 3 punti.

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 4: ha responsabilità sulla punizione di Molina, calciata dalla lunga distanza. Disastroso sull'azione che porta al rigore del secondo gol. Giornata no.

David ZIMA 6: tiene nel confronto fisico con gli avversari, nel secondo tempo si sposta al centro della difesa e non commette errori.

Alessandro BUONGIORNO 5,5: sostituto di Bremer, fa sportellate con Beto. Al momento della sostituzione si toglie la maglia alla ricerca del giallo (era in diffida), ma l'arbitro non lo accontenta. (dal 52’ Tommaso POBEGA 6: porta dinamismo e qualità ai suoi. Ottimo ingresso)

Ricardo RODRIGUEZ 5,5: il più in difficoltà dei 3 della linea difensiva. Qualche errore di troppo.

Wilfried SINGO 5: si trova chiusa la fascia di competenza. Gli capita comunque la palla del possibile vantaggio ma si fa parare da Silvestri la girata.

Sasa LUKIC 6: si abbassa sulla linea difensiva nel secondo tempo e svolge il compito con sicurezza.

Rolando MANDRAGORA 5: passo indietro. Rovina tutto con una scalciata su Jajalo che gli costa il secondo giallo e regala all'Udinese la punizione del vantaggio.

Mergim VOJVODA 6: sempre presente sulla fascia sinistra. Pericoloso nel secondo tempo con un inserimento a chiudere il cross di Praet che stava per valere il gol.

Denis PRAET 6: i suoi cross sono sempre insidiosi, il più incisivo dei 3 davanti.

Josip BREKALO 5: gira a vuoto. Mai davvero in partita, l'unica palla gol gli capita dopo essere scattato in posizione irregolare.

Antonio SANABRIA 5: partita sottotono. Rimane chiuso nella morsa dei difensori bianconeri. (dal 71’ Pietro PELLEGRI 5,5: entra nel finale per sfruttare gli spazi in profondità, ma si fa vedere poco)

All. Matteo PARO 5: la mancanza di Juric in panchina si fa sentire. Non è il solito Torino e lo si vede per tutti i 90 minuti. Manca ritmo e cattiveria agonistica. Un punto poteva anche essere meritato, ma l'Udinese non ha rubato nulla.

