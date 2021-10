Classifiche e risultati

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6: praticamente mai impegnato dagli avanti gialloblù. Il rigore di Barak, forte e sotto il sette, è di quelli imparabili.

Rodrigo BECÃO 6: finisce, suo malgrado, di essere protagonista in negativo dell'episodio che consegna il pari all'Hellas Verona. La sua scivolata in area, nonostante Barak cada su di lui dopo l'intervento sulla palla da parte di Pereyra, viene giudicato (a nostro avviso erroneamente) da calcio di rigore. Fino a quel momento, gara ordinata e senza sbavature.

Bram NUYTINCK 7,5: Muro difensivo. Dalle sue parti non si fanno prigionieri.

SAMIR 6,5: sventa numerosi palloni per vie aeree. Senza fronzoli.

Nahuel MOLINA 5,5: ci si aspetta più "martellamento" dalla sua corsia. Sulla destra, funziona solo a tratti.

Dall'84' Lazar Samardzic: sv.

Tolgay ARSLAN 6,5: prestazione di livello, tra visione di gioco affinata e tanti interventi "pragmatici" in mediana.

Dal 68' Jean-Victor Makengo 6: buon lavoro di "prefiltraggio" in zona nevralgica.

WALACE 6,5: si distingue per una prestazione ricca di fosforo e interventi puntuali sugli avversari.

Iyenoma Destiny UDOGIE 6: fa il suo lungo la sinistra. Senza strafare, va aggiunto.

Dall'84' Brandon Soppy: sv.

Roberto PEREYRA 6: tre minuti prima sfiora il gol del raddoppio con un bel destro a giro da fuori area. Poi - intervenendo comunque sulla palla - causa in area udinese l'effetto domino che porta al rigore su Barak. Tutto questo, in coda a una prestazione di qualità, come sempre. Com'è strano, a volte, il calcio...

Isaac SUCCESS 7: gran gol all'esordio da titolare in Serie A. La sua prima gioia nel massimo campionato italiano arriva dopo poco meno di 3' con un rasoterra angolato.

Dal 63' Jens Stryger Larsen 5,5: poca spinta lungo le vie esterne. Il danese entra con passo non particolarmente deciso.

BETO 6,5: duetta bene con Success, offrendogli un ottimo lavoro di sfonda.

Mister Luca GOTTI 6: la sua Udinese è perfetta dal punto di vista difensivo. Così, crede di poter rispettare lo spartito dell'1-0 - ottenuto dopo 3' - fino al triplice fischio. Ma, nel calcio, si sa, può sempre accadere di tutto, specie sui vantaggi di misura. La gara con l'Hellas, in definitiva, andava chiusa prima...

Le pagelle dell'Hellas Verona

Lorenzo MONTIPO' 7: tiene a galla il Verona in numerose circostanze, durante il primo tempo.

Federico CECCHERINI 4,5: male, malissimo sul contrasto con Success in occasione dell'1-0. La punta nigeriana ex Watford lo usa come perno per andare al tiro e a segno.

Dal 46' Pawel Dawidowicz 6: entra col piglio giusto e la cattiveria agonistica che, in un ruolo come il suo, non deve mai mancare.

Miguel VELOSO 6: fatica, nel primo tempo, a fare il regista sia difensivo che dell'intero impianto di gioco scaligero. Ma, con calma e gesso, tiene sempre in partita la squadra.

Giangiacomo MAGNANI 6: marcature impegnative ma "portate a casa" con relativo successo su Beto e compagnia.

Bosko SUTALO 6: l'ex Atalanta fa il classico "compitino" lungo l'out di destra.

Dal 73' Ivan Ilic 5: falloso e poco incisivo. Prestazione non da lui.

Adrien TAMEZE 5,5: certo, non il Tamèze spumeggiante ammirato nelle precedenti uscite.

Martin HONGLA 4: confusionario a metà campo. Finisce spesso per correre a vuoto.

Dal 46' Darko Lazovic 6,5: apporta esperienza e brio nel finale di spinta dell'Hellas Verona.

Marco Davide FARAONI 6,5: sulla sinistra si dimostra il solito giocatore generoso e ricco di iniziativa.

Kevin LASAGNA 5: non pervenuto là davanti. Tocca pochissimi palloni.

Dal 46' Gianluca Caprari 6: in fiducia, dà il "la" all'azione che porta al rigore scaligero.

Antonin BARAK 6,5: freddissimo dal dischetto, calcia un rigore perfetto nel finale. Quando si accende è effettivamente difficile contenerlo. Ma, per l'appunto, va a intermittenza.

Nikola KALINIC 5: vedi giudizio e commento dedicato a Kevin Lasagna.

Dal 66' Giovanni SIMEONE 6,5: davvero singolare la sua partenza dalla panchina. Quando entra in gioco si dimostra davvero in forma, specie con un bel destro a incrociare al 94', respinto da Silvestri.

Mister Igor TUDOR 5: nonostante il punto rimediato - dal dischetto - nel finale. Va bene il turno infrasettimanale e il conseguente turn-over, ma togliere dai titolari sette undicesimi della squadra vittoriosa per 4-1 contro la Lazio, è sembrato un azzardo eccessivo. Specie pensando che, tra quei sette esclusi, c'era pure Giovanni Simeone, autore di tutte e 4 le reti contro i biancocelesti e assolutamente "on fire".

