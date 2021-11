Ad

Le pagelle del Venezia

Serie A Inter: 2-0 a Venezia con Çalhanoglu-Lautaro e -1 dalla vetta 5 ORE FA

Sergio ROMERO 7: compie alcuni interventi da portiere di livello internazionale qual è. Su tutti, quello al cospetto di Dimarco al minuto 84.

Pasquale MAZZOCCHI 6: Zanetti se la prende parecchio per una conclusione dalla distanza decisamente azzardata da parte sua. Ma, a parte questo, è difficile attrribuirgli particolari peccati. Sulla destra fa il suo onesto lavoro, sia in difesa che in fase di spinta.

Dal 62' Dennis Johnsen 6,5: subito frizzante, tra dribbling e tentativi istintivi davanti allo specchio.

Mattia CALDARA 6: non ha colpe su entrambi i gol subiti. Mette in campo esperienza e personalità, indispensabili nella corsa alla salvezza del suo Venezia.

Pietro CECCARONI 6: ruvido al punto giusto in marcatura.

Ridgeciano HAPS 5: questa volta la foga e la voglia di spaccare tutto lo tradiscono. L'ex Feyenoord, rigore causato a parte, pasticcia spesso col pallone tra i piedi.

Ethan AMPADU 6: tanta lotta "da Premier League" lungo l'out di sinistra.

Dall'85' Domen Crnigoj: sv.

Antonio Junior VACCA 6,5: buona prova in mediana. Lavoro di diga di grande qualità al cospetto della spinta nerazzurra.

Dal 71' Tanner Tessmann 6: entra col giusto piglio provando anche la conclusione dal limite.

Gianluca BUSIO 6: illumina a tratti la zona nevralgica arancioneroverde.

Mattia ARAMU 6,5: piede caldissimo. Sfiora per due volte l'eurogol col suo mancino-dinamite dalla distanza. Gioia negata da un grande Handanovic e da un po' di sfortuna.

Dal 71' Thomas Henry 5,5: si fa vedere poco là davanti. Fatica a entrare in partita.

David Chidozie OKEREKE 5,5: inizia pressando e recuperando bene in fase difensiva. Nel secondo tempo è come se uscisse da match.

Dall'84' Francesco Forte: sv.

Sofian KIYINE 6: protagonista di un ottimo primo tempo, tra pressing e sgroppate proficue per entrambe le fasi. Si spegne nella ripresa..

Mister Paolo ZANETTI 6: il suo Venezia, proveniente da due vittorie consecutive (contro Roma e Bologna), è una squadra in forma e si è visto anche nella serata del "Penzo" contro l'Inter. Affrontarla in questo momento del campionato non è per nulla semplice.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6,5: la sufficienza abbondante deriva dallo straordinario colpo di reni con cui nega ad Aramu la gioia dell'1-1 al 39' su bolide mancino dalla sistanza..

Milan SKRINIAR 6,5: statuario in difesa, sfiora la rete in due circostanze sugli sviluppi di altrettanti tiri dalla bandierina.

Alessandro BASTONI 6,5: a inizio partita, subito una diagonale con cui disinnesca sul nascere un tiro di Kiyine. Poi, tanto ordine fino al triplice fischio.

Federico Dimarco 6,5: corsa box to box (nonostante parta tra i tre di difesa) e tanta qualità. Nel finale, però, si divora il gol del raddoppio a tu per tu con Romero..

Matteo DARMIAN 7: missile della corsia destra dell'Inter. Conferma le ottime impressioni dell'ultimo periodo tra corse irrefrenabili e precisi cross. Non si risparmia e, spremuto come un limone dopo tre partite ravvicinate, esce per un fastidio muscolare alla coscia sinistra.

Dal 72' Denzel Dumfires 6: entra bene in partita, con voglia di "azzannare" ogni pallone".

Nicolò BARELLA 6,5: come sempre molto bene in quanto a generosità e a tutto ciò che concerne la fase di contenimento. Poca lucidità, tuttavia, quando si tratta di riversarsi in avanti.

Dall'82' Roberto Gagliardini: sv.

Marcelo BROZOVIC 7: geometra della metà campo nerazzurra, dipinge di mille colori la tela delle iniziative offensive. Punto di riferimento.

Hakan ÇALHANOGLU7: ha il grande merito di sbloccare la partita nell'unica maniere possibile in quel momento: con un missile da fuori. Una conclusione potente, precisa, intelligente nell'approfittare del terreno viscido. In generale, trotterella tra le linee rendendosi sempre paricolarmente insidioso.

Dal 58' Matias Vecino 5,5: getta alle ortiche un ghiotto contropiede, poco dopo il suo ingresso in campo.

Ivan PERISIC 6: lungo gli esterni si muove con grande velocità e rapidià di esecuzione. Sfiora il 2-0 in elevazione, sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra al minuto 37.

Dall'82' Danilo D'Ambrosio: sv.

Edin DZEKO 6: non è al massimo della condizione fisica, dopo la gran sera di Champions. Tuttavia, difende bene il pallone spalle alla porta e si sacrifica per la squadra.

Joaquin CORREA 6,5: fa sportellate con coraggio sulla palla poi destinata a Çalhanoglu in occasione della rete datata 34'. Tanta grinta in campo fino al momento della sua sostituzione.

Dal 58' Lautaro Martinez 7: menzione speciale per l'atteggiamento aggressivo con cui entra in campo, alla caccia disperata della gioia personale. Che trova proprio all'ultimo respiro, conquistando e trasformando il penalty dello 0-2.

Mister Simone INZAGHI 7: nono risultato utile consecutivo al termine di una gara di grande maturità. E' chiaro come il sole che, insieme a Milan e Napoli, l'Inter sia tra le candidate allo Scudetto.

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Inter: 2-0 a Venezia con Çalhanoglu-Lautaro e -1 dalla vetta 5 ORE FA