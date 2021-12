Venezia-Juventus, match valido per la 17a giornata della massima serie è terminato con il punteggio di 1-1, frutto delle reti di Morata e Aramu. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Le pagelle del Venezia

Serie A Aramu risponde a Morata: la Juve frena 1-1 a Venezia 3 ORE FA

Sergio ROMERO 6,5 – Incolpevole sul gol, attento sulle uscite. Una gran parata su Bernardeschi.

Tyronne EBUEHI 5,5 – Soffre e non poco con gli spunti di un Luca Pellegrini davvero in fiducia. Dall’80’ Pasquale MAZZOCCHI – sv.

Mattia CALDARA 5 – Bruciato nettamente da Morata sul gol. Non era semplice, ma un buon centrale quel movimento lo deve anticipare.

Marco MODOLO 6 – Non va per il sottile quando deve farsi sentire. 32 anni, alla prima di sempre da titolare con il ‘suo’ Venezia, gioca una gara discreta.

Ridgeciano HAPS 6,5 – Recupera la palla decisiva per il pareggio di Aramu, mettendoci più voglia e grinta di quando non faccia la difesa della Juve. In generale poi spinge bene e mettere pressione.

Domen CRNIGOJ 5,5 – Qualche tentativo da fuori. Forse un po’ troppi... Dall’80’ Dor PERETZ – sv.

Gianluca BUSIO 6,5 – Spesso attivo, alla ricerca del pallone per distribuire la giocata. Ne viene fuori una partita sicuramente di sostanza, apprezzabile.

Ethan AMPADU 6,5 – In mezzo al campo detta davvero bene i ritmi, specie nel primo tempo, dimostrando tutti i limiti della mediana della Juventus. Dal 64’ Tanner TESSMANN 6 – Ingresso in campo per una mezz’ora onesta, a supporto di una mediana ben messa.

Mattia ARAMU 7 – Uomo di fantasia tra le linee, nel primo tempo fatica a trovare lo spazio giusto, ma si fa trovare prontissimo quando c’è da punire Szczesny dal limite.

Thomas HENRY 6 – Non semplice la vita tra i due centrali della Juve, che ne leggono bene le intenzioni e anticipano i movimenti. Gioca comunque una partita di sacrificio per la squadra. Dall’80’ Francesco FORTE – sv.

Dennis Toerset JOHNSEN 6 – Impegna De Sciglio quando si allarga a cercare spazio. Bella la finta in area quando nel primo tempo quasi riesce a ‘fregare’ anche de Ligt. Dal 57’ Sofian KIYINE 5,5 – Non vede molti palloni là davanti.

All. Paolo ZANETTI 6,5 – Mette in campo una squadra che ha personalità, che sa difendersi ma non rinuncia assolutamente a giocare. Anzi. Fino al gol di Morata in mezzo aveva fatto vedere le cose migliori. E nella ripresa è uscita in campo col piglio giusto. Non a caso viaggia tutto sommato sereno, per ora, a +6 sulla zona retrocessione.

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 5,5 – Non proprio reattivissimo sul gol subito da Aramu.

Mattia DE SCIGLIO 5,5 – Piuttosto timido il suo ritorno da titolare. Sbaglia un paio di controlli, spinge poco.

Leonardo BONUCCI 6 – Non riesce ad accorciare in tempo sul gol dell’1-1. Per il resto guida sostanzialmente senza errori il reparto.

Matthijs de LIGT 6,5 – Un preziosissimo intervento nel primo tempo salva la Juventus quando era ancora sullo 0-0. Il rischio, va detto, era stato davvero molto grosso, con una scivolata recuperata solo all’ultimo, ma quando alla fine è vincente il banco non può che pagare.

Luca PELLEGRINI 7 – Se non ha problemi fisici è senza dubbio lui il titolare a sinistra per la Juventus. Spinge, punta, crea situazioni pericoloso. Ciò che faceva Alex Sandro... 5 anni fa. Dal 76’ Alex SANDRO – sv.

Manuel LOCATELLI 5,5 – E’ spesso preso dentro sugli scambi rapidi e veloci del Venezia in mezzo al campo. Specie nella ripresa, va in difficoltà. Dall’87’ Matias SOULE – sv.

Adrien RABIOT 5 – Allegri sta provando a trovagli un ruolo. In questa versione veneziana è basso, in regia, insieme a Locatelli. Non un granché, per dirla tutta. Ma evidentemente il valore è quello. Non resta che prenderne atto...

Juan CUADRADO 5,5 – Un po’ più timido rispetto al solito. Probabilmente un po’ troppo.

Paulo DYBALA – sv. Dal 12’ Kaio JORGE 5,5 – Dopo tanti mini-spezzoni, Allegri, giocoforza, lo deve mettere in campo per una partita vera. Cerca di muoversi e di far vedere qualche giocata. Non sempre con successo. Dal 77’ Moise KEAN – sv.

Federico BERNARDESCHI 6 – Prova a metterci la generosità, ma che sia destra o sinistra, alla fine, quando si arriva al succo, non incide. Dai suoi piedi infatti solo conclusioni contrate o passaggi finali mai arrivati. Un’unica occasione: lì trova un gran Romero. La Juve avrebbe bisogno di qualcosa in più del compitino. Dal 77’ Rodrigo BENTANCUR – sv.

Alvaro MORATA 6,5 – Timbra bruciando Caldara da vero numero nove. Avrebbe bisogno di un po’ più di supporto offensivo, ma i palloni buoni in area sono sempre piuttosto pochi alla fine quelli prodotti dal gioco offensivo di questa Juventus...

All. Massimiliano ALLEGRI 5,5 – Nessuna novità da Venezia. E’ una Juventus che fa sempre la stessa cosa: segna, si abbassa e prova a cercare di ‘speculare’ su quello. A volte va bene. Altre meno. Non è geniale quando vince 1-0; non è tutto da buttare quando subisce gol. Il problema, casomai, è che c’è solo questa idea, di fondo, nel calcio di Allegri. Ma questo è un altro discorso...

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Venezia-Juventus, ufficiali: Morata e De Sciglio dal 1' 3 ORE FA