Venezia-Salernitana, match della 10a giornata della Serie A 2021-2022, si è concluso col punteggio di 1-2. Decisive, dopo il vantaggio al 15' di Mattia Aramu, le reti di Bonazzoli e Schiavone per gli ospiti, bravi a sfruttare nel finale la superiorità numerica successiva all'espulsione di Ampadu. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Esultanza di gruppo al gol di Bonazzoli, Venezia-Salernitana, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Venezia

Sergio ROMERO 5 - Decisivo per 94' con i suoi interventi su Djuric e Ribery ma catastrofico nell'uscita che regala all'ultimo secondo i tre punti alla Salernitana. Vita da portiere.

Pasquale MAZZOCCHI 5.5- Bene in fase offensiva, dove col suo destro riesce a far piovere più di un cross interessante in area di rigore. Meno bravo dietro, dove soffre su Ranieri.

Mattia CALDARA 5.5 - Djuric gli crea più di un grattacapo, soprattuto sui palloni alti. Non attentissimo e particolarmente in palla quest'oggi.

Pietro CECCARONI, 5.5 - Buona prestazione macchiata da un uscita a vuoto in occasione dell'1-2, dove non riesce a tenere Simy.

Cristian MOLINARO 6.5 - Torna titolare e non delude. Leadership ed esperienza a servizio dei suoi compagni. Prezioso con le sue sovrapposizioni, confeziona l'assist per l'1-0. (dal 66' Ridgeciano HAPS, 6 - Entra e si disimpegna con relativa bravura, senza toccare troppi palloni.

Sofian KIYINE, 6 - Ingaggia un duello rusticano con Obi a centrocampo. Rispetto all'ex-compagno di squadra è però più efficiente in fase di costruzione. (dal 57' Daan HEYMANS, 5.5 - Entra per dare maggior qualità in avanti ma si vede poco. Non riesce a lasciare il segno.)

Mattia Aramu esulta per il gol segnato contro la Salernitana Credit Foto Getty Images

Domen CRNIGOJ 6: Fa "legna" a centrocampo, giocando un match di altissima intensità. Prezioso.

Gianluca BUSIO, 5.5 - Zanetti gli affida il non facile compito di marcare a tuttocampo un indiavolato Ribery. Condizionato dal giallo preso in avvio di match.

Mattia ARAMU 7 - In 45' riesce a sbloccare la sfida con un inserimento perfetto e un gran mancino. Faro offensivo del Venezia, con tutte le trame offensive dei suoi che passano per i suoi piedi educati. (dal 46' Ethan AMPADU 4.5 - Entra per dare maggiore copertura ai suoi ma riesce solo a combinare danni, rimediando il rosso dopo 20' di gioco e costringendo i suoi a soffrire fino al fischio finale di Di Bello. Disastroso)

Francesco FORTE 6 - Tantissimo movimento sul fronte offensivo, riesce a rendersi utile e a far salire i suoi in più occasioni. (dal 66' Thomas HENRY, 6 - Entra per fare a sportellate e riesce a far respirare i suoi nel finale).

David Chidozie OKEREKE, 5.5 - Fumoso, impreciso, a volte troppo lezioso ed egoista. Non particolarmente ispirato. (dal 76' Michael SVOBODA, SV)

Mister Paolo ZANETTI 5.5 - I suoi ragazzi si sciolgono dopo l'uscita dal campo di Aramu, non riuscendo più a rendersi pericolosi in alcun modo e buttando al vento un punto prezioso con una disattenzione nel finale.

Le pagelle della Salernitana

Vid BELEC 6 - Attento sui pochi palloni che gli arrivano. Incolpevole sull'1-0 di Aramu.

Nadir ZORTEA 5.5 - Soffre terribilmente le scorribande offensive di Molinaro ed Aramu, male assistito da Obi.

Stefan STRANDBERG 6 - Match senza particolari sbavature. Sgomita e lotta, riuscendo a limitare Forte e costringendolo spesso e volentieri ad allargarsi.

Norbert GYOMBER 6.5 - Prova di grande sacrificio. Esce stremato per crampi dopo aver lottato alla grande con Forte prima ed Henry poi. (dall'87' Riccardo GAGLIOLO, SV)

Federico Bonazzoli, Christian Molinaro, Venezia-Salernitana, Getty Images Credit Foto Getty Images

Luca RANIERI 6 - Il più propositivo della retroguardia ospite. Riesce a farsi vedere in avanti senza rischiare eccessivamente su Mazzocchi.

Joel OBI 5,5 - Prestazione opaca. Soffre la qualità di Busio e fatica a schermare Aramu che riesce sempre ad attaccarlo alle spalle. (dal 77' Vajdi KECHRIDA, SV)

Grigoris KASTANOS 5.5 - Una buona conclusione ad inizio gara, poi scompare, perdendo il pallone che porta all'1-0. Rimandato. (dal 65' Andrea SCHIAVONE, 7 - Eroe per una notte della sua Salernitana. Trova il suo primo gol in Serie A con un siluro pesantissimo a tempo scaduto):

Francesco DI TACCHIO 5.5 - Nervoso e compassato. Non riesce a garantire le consuete geometrie in fase offensiva.

Franck RIBERY 7 - Scatenato. Chiamato ad inventarsi sempre la giocata riesce ad uscire dalla gabbia di Zanetti ed ispirare i suoi, confezionando l'assist per l'1-1 di Bonazzoli.

Milan DJURIC 6 - Gran lavoro sulle palle alte, soprattutto nel primo tempo, ma ancora troppi errori in fase realizzativa. (dal 76' Cedric GONDO, 6 - Qualche accelerazione delle sue e poche altro. Tocca pochi palloni.)

Federico BONAZZOLI 7 - Si carica sulle spalle i suoi nel primo tempo e viene premiato con la rete del pari nella ripresa. Pimpante, vivace e bravo sia nell'attacco alla profondità che nel fraseggio nello stretto con Ribery. (dal 75' Nwanko SIMY, 6.5 - In pochi minuti fa sentire il suo peso in avanti, riuscendo anche a spizzare verso Schiavone il pallone dell'1-2):

All. Stefano COLANTUONO 6.5 - I suoi ragazzi giocano un buon match, meritando i 3 punti in virtù dell'enorme mole di occasioni create. Il cammino è tuttavia ancora lungo.

