Venezia-Sassuolo, match valido per la 28esima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-4 , frutto delle reti di Raspadori, Scamacca e della doppietta di Berardi; inutile il gol di Henry per il Venezia. La gara è stata arbitrata da Pairetto, protagonista con 4 rigori fischiati.... Con questo risultato il Sassuolo prova ad accorciare sul 7° posto e il sogno Europa. Venezia terz'ultimo e con una sola vittoria nelle ultime 14 uscite. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Le pagelle del Venezia

Serie A Piovono rigori, ma il Sassuolo fa poker a Venezia: 4-1 3 ORE FA

Sergio ROMERO 5 – Il secondo rigore è un suo regalo: uscita scriteriata, poco furba, sul giocatore defilato. Al di là di quello mai sicuro, sempre con interventi in due tempi.

Ales MATEJU 5,5 – Salva il salvabile con la gran palla per la testa di Henry. Senza quella, per la partita complessiva, sarebbe un’insufficienza grave.

Michael SVOBODA 5 – Tanti errori, un rigore concesso, poca sicurezza al reparto. Male.

Pietro CECCARONI 5 – Il Sassuolo è squadra tosta e tecnica là davanti, ma sono troppe le sbavature.

Ridgeciano HAPS 5,5 – Prova a farsi vedere con qualche discesa interessante, ma la sua è giornata complicata.

Sofian KIYINE 5,5 – Quanto soffre l’intraprendenza di Traorè. L’impegno non è certo mancato, ma non basta. Dal 64’ Ethan AMPADU 6 – Si muove con i tempi giusti, dal suo ingresso il Venezia guadagna in fluidità.

Antonio VACCA 6 – La sua non è una brutta partita. Certo, il tabellino alla fine è impietoso, ma in mezzo al campo a Vacca si possono imputare poche cose. Dal 75’ Tanner TESSMANN 6 – Finale di partita onesto.

Luca FIORDILINO 6 – Un gol annullato, uno sfiorato. Gioca una gara discreta tutto sommato, specie alla distanza, quando passa la mareggiata della prima mezz’ora a marca Sassuolo.

Mattia ARAMU 4,5 – Il fallo di mano con entrambe le braccia larghe sul primo rigore; poi il penalty sbagliato. Una giornata davvero disastrosa. Dall’86’ SIGURDSSON – sv.

David OKEREKE 5,5 – Si muove tantissimo, detta la profondità e allarga le maglie quando può. Il discorso di fondo però è che alla fine combina poco di concreto, anzi, quasi nulla. Dall’86’ NANI – sv.

Thomas HENRY 6,5 – Puntualissimo sull’unica palla buona, con il colpo di testa a ridare vita al Venezia. Poi c’è un buon lavoro complessivo per la squadra. Dal 75’ Jean-Pierre NSAME 6,5 – Ingresso di partita sicuramente positivo. Si batte e si sbatte come se fosse tutto ancora aperto. Il rigore conquistato, tante conclusioni verso la porta. Voglioso.

All. Paolo ZANETTI 6 – E’ un Venezia che paga la prima mezz’ora di show del Sassuolo, onestamente squadra semplicemente superiore al suo Venezia. La sufficienza arriva per l’atteggiamento: nonostante la gara fosse compromessa, nell’intervallo tocca le corde giuste e rimette in campo una squadra migliore. Sintomo che le idee sono chiare. Certo, ora, deve iniziare a fare punti. Una vittoria nelle ultime 14 non è il ruolino di marca da compagine che può centrare la salvezza.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 7 – Determinante nel primo tempo su un colpo di testa da corner subito dopo il gol del Venezia che forse avrebbe riaperto la gara; ma splendido poi anche nel rigore parato ad Aramu, tutt’altro che semplice.

Mert MULDUR 6 – Un po’ pigra la diagonale che non va a chiudere sullo stacco di testa di Henry. Per il resto la gara è comunque positiva. Dall’82’ RUAN – sv.

Kaan AYHAN 6,5 – Prestato al centro per via dell’assenza di Chiriches, gioca una partita attenta e precisa.

Gian Marco FERRARI 7 – Ci mette la testa, in tutti i sensi. Nel guidare il reparto con maestria e su una conclusione pericolosa di Fiordilino che salva il Sassuolo a inizio ripresa.

Giorgos KYRIAKOPOULOS 6,5 – Un paio di buone diagonali difensive, una più che discreta spinta in termini offensivi.

Davide FRATTESI 6,5 – Lavoro preciso nei soliti inserimenti, ma anche tante verticalizzazioni nella prima mezz’ora per gli scatenati compagni d’attacco. Dall’82’ Abdou HARROUI – sv.

Matheus HENRIQUE 6 – Gara ordinata in mezzo al campo, senza troppi fronzoli. Cala un po’ alla distanza, commettendo qualche imprecisione di troppo per gli standard tecnici a disposizione.

Domenico BERARDI 7,5 – Protagonista di due rigori – non certamente impeccabili – che portano al gol, ma soprattutto di tante giocate offensive, di tanti duetti e tocchi pregevoli. E’ più lì dentro, nel gioco, che nelle mere finalizzazioni dagli undici metri, la partita di Mimmo Berardi. Una stagione fin qui davvero da incorniciare. Dal 90’ MAGNANELLI – sv.

Giacomo RASPADORI 7 – Si muove con rapidità e tecnica, sopperendo a quel che ovviamente manca a livello fisico. Un giocatore particolare, perché così in Italia ce ne sono pochi. Può davvero continuare a crescere e nel mentre arrivano gol. Forte.

Hamed Junior TRAORE’ 7 – Non segna ma è una spina nel fianco a sinistra, dove crea una quantità di pericoli costanti. Partita di alto livello anche la sua.

Gianluca SCAMACCA 7 – Fa reparto, nel senso buono del termine. Lavora spalle alla porta, ma attacca anche la profondità. Svaria e apre gli spazi ai compagni. Gran partita anche la sua. Dal 72’ Gregoire DEFREL 6 – Finale senza particolari cose da segnalare.

All. Alessio DIONISI 7 – Siamo a 10 punti nelle ultime 4, per altro presi a Roma, Fiorentina e Inter, ancor prima di quelli di oggi col Venezia. La sua è una squadra che gioca bene e diverte, pimpante e veloce. Il sogno Europa è ovviamente complicatissimo viste le rivali, ma se questo è il ritmo punti e il modo di stare in campo...

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Venezia-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche 03/03/2022 A 16:19