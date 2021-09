Venezia-Torino, match della 6a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio "Penzo" si è concluso col punteggio di 1-1. Partita sbloccata al 56' da Brekalo su assist di Singo, pareggio al 78' di Mattia Aramu su calcio su rigore. Nell'occasione espulso Djidji per doppia ammonizione dopo il fallo su Okereke. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Venezia

Niki MÄENPÄÄ 6,5 – Incolpevole sul gol, evita la beffa nel finale salvando il risultato su Mandragora.

Pasquale MAZZOCCHI 6 – Buona continuità nell'arco del match.

Michael SVOBODA 6,5 – Sempre preciso e sicuro negli interventi, arcigno.

Pietro CECCARONI 6 – Meno sicuro del compagno di reparto, ma gioca una partita sufficiente.

David SCHNEGG 5 – Sorpreso dalla palla lunga e da Singo in occasione del gol (dal 65' Tyronne EBUEHI 6 - Partecipa bene alla riscossa del Venezia)

Domen CRNIGOJ 6 – Prezioso apporto nelle due fasi, esce esausto (dal 65' Mattia ARAMU 7 - Segna il primo gol in Serie A contro la sua ex squadra (e non esulta). Porta brio sulla trequarti, ingresso di grande personalità)

Antonio Junior VACCA 6 – Pregevole qualità di palleggio, lotta e pressa senza risparmiarsi. KO anzitempo (dal 38' Ethan AMPADU 6 - Buon ingresso nonostante lo faccia a freddo, si cala nella parte in poco tempo)

Gianluca BUSIO 6,5 – Partita di quantità e qualità (dall'86' Luca FIORDILINO SV)

Sofian KIYINE 6,5 – L'uomo che dà più qualità alla squadra nel match, cresce alla distanza.

David OKEREKE 7 – Tocca tantissimi palloni, fa a sportellate con mezza difesa e punta la porta con personalità. Si procura il rigore che vale l'1-1.

Dennis JOHNSEN 6,5 – A volte paga qualcosa in lucidità, ma la sua freschezza atletica è un fattore determinante nel match. Corre, si inserisce e ci mette anche qualità, come dimostra il gran tacco in occasione del fallo da rigore. (dall'86' Thomas HENRY SV)

All. Paolo ZANETTI 6,5 – Il Venezia ha uno schema chiaro in testa ed esegue il compito alla grande. Bravo a spronare la squadra quando va immeritamente in svantaggio.

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6,5 – Va vicino a parare il rigore, ma non riesce a respingere. Poco impegnato fino all'ultimo minuto, dove chiude la porta ad Aramu.

Koffi DJIDJI 4,5 – Spesso puntato dagli attaccanti del Venezia, vive una serata complicata e ci mette la "ciliegina" col fallo da rigore. Il secondo causato in due giornate, che gli vale anche il rosso.

BREMER 7 – Altra grande prestazione difensiva del numero 3. Ma non solo: un paio di anticipi con annesso ribaltamento dell'azione. Una roccia.

Ricardo RODRIGUEZ 5,5 - A volte viene portato a spasso dagli attaccanti del Venezia. Non ti dà quella sensazione di grande sicurezza.

Wilfried SINGO 7 – A tratti incontenibile sulla fascia, sprinta per servire a Brekalo un pallone solo da spingere in porta. Secondo assist di fila (dal 72' Mergim VOJVODA 6 - Dà il cambio al migliore in campo, lui gioca molto più abbottonato).

Tommaso POBEGA 5,5 - Prova a mettere ordine a centrocampo, anche se non sempre è svelto nella manovra. Ammonito, sostituito (anche) per evitare guai – (dal 72' Rolando MANDRAGORA 6 - Vicino al colpaccio all'ultimo respiro con un gran contropiede, Maenpaa gli dice di no)

Sasa LUKIC 5,5 – Neanche lui ha il cambio di passo che servirebbe al Torino visto stasera.

Cristian ANSALDI 5,5 – Qualche bel cross e poco altro. Non brillantissimo.

Karol LINETTY 5,5 – Un tiro telefonato e tanta ombra nel suo match. Poche idee sulla trequarti. (dal 57' Daniele BASELLI 5,5 - Siamo lontani dalla miglior versione di questo giocatore)

Josip BREKALO 6,5 – Sblocca la gara con grande tempismo. Prima un po' a luce alternata, poi prende fiducia e si scioglie (dal 79' David ZIMA SV)

Antonio SANABRIA 5,5 – Un bel stop e tiro nel primo tempo, poi poco altro. Servito poco e ben controllato dalla retroguardia veneta.

All. Ivan JURIC 5,5 - Tante assenze, è vero, ma il suo Torino non gioca con la grinta che lui di solito trasmette.

