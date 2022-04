Verona-Genoa , match valido per la 31a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete di Giovanni Simeone al 5'. La gara è stata arbitrata da Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPÒ 6: raramente impegnato dalla linea offensiva rossoblù. Compie un bell'intervento su Portanova nel corso del primo tempo. Nella ripresa viene salvato da Lazovic sulla girata di Piccoli al 68'.

Federico CECCHERINI 6,5: controlla bene, con le buone e con le cattive, Destro e compagni.

Koray GÜNTER 8: monumentale. Anch'egli ex di turno, come il Cholito, fa ben oltre il suo dovere in difesa, in cui tra salvataggi e contrasti vinti mortifica ogni tentativo genoano.

Nicolò CASALE 7: chiude anch'egli ogni boccaporto confermandosi grande rivelazione della formazione di Igor Tudor 2021-2022.

Marco Davide FARAONI 6: prestazione "ponderata" lungo la destra. Le incursioni dell'anno scorso sono un vago ritorno, ma la sua prova lungo la corsia è equilibrata e senza sbavature.

Dall'80 Bosko Sutalo: sv.

Adrien TAMEZE 6,5: solita prova di grande combattività a metà campo. Esce dal terreno di gioco esausto.

Dal 69' Fabio Depaoli 6: entra col piglio giusto, dando una mano tangibile alla fase difensiva gialloblù.

Ivan ILIC 6,5: lovoro di ampio respiro, il suo a metà campo, tra una geometria e l'altra.

Darko LAZOVIC 7: anche solo per lo straordinario salvataggio su Piccoli, pochi istanti prima di congedarsi.

Dal 70' Martin Hongla 6,5: subito grande verve e un destro angolatisimo dal limite, sventato da Sirigu.

Daniel BESSA 7,5: spettacolare il suo filtrante per Simeone al 5'. Crea occasioni a tutto andare.

Gianluca CAPRARI 7: distributore automatico di palloni utili. Gli è mancato solo il gol, ma la sua prova resta di altissima qualità.

Dal 90' Gianluca Frabotta: sv.

Giovanni SIMEONE 7,5: velenoso alla prima palla utile, sfiora il raddoppio di testa nella ripresa. Totem.

Mister Igor TUDOR 7: ritorno al successo con una prova tatticamente perfetta. Abile, il suo Verona, a colpire immediatamente il Genoa, che della fase difensiva, con l'avvento di Blessin (alla sua prima sconfitta italiana), il suo principale punto di forza.

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 6,5: almeno un paio di interventi d'alta scuola: su tutti, quello con cui devia sul palo il tiro a giro di Caprai nel primo tempo, oltre al potente destro di Hongla al minuto 77.

Silvan HEFTI 6,5: spinge con generosità e ottimo palleggio lungo la destra per tutta la partita. Talvolta si trova a predicare nel desert6o.

Nikola MAKSIMOVIC 5,5: spesso in difficoltà su Simeone.

Johan VASQUEZ 5,5: anche per il messicano il Cholito - abile a giocare in mezzo ai due - risulta un osso durissimo.

Morten FRENDRUP 4,5: gara da "Chi l'ha visto?" nella zona nevralgica rossoblù, in cui in precedenza si era fatto notare per corsa e grinta..

Milan BADELJ 6: bene in fase d'interdizione.

Stefano STURARO 5,5: pronti, via e si becca (dopo nemmeno 2') un cartellino giallo per un intervento decisamente avventato su Ilic a metà campo. Poi la grinta è la solita, ma la sua partita - durata solo un tempo - resta parecchio condizionata.

Dal 46' Pablo Galdames 6: dà maggiore inventiva alla spinta rossoblù, che però si spegne nei pochi guizzi offensivi.

Albert GUDMUNDSSON 5: un'ammonizione e poco alto nella line di trequarti rossoblù.

Dal 46' Kelvin Yeboah 5,5: tanta corsa e buona volontà la davanti. Ma il Genoa non è lo Sturm Graz (con cui l'attaccante degli Azzurrini ha segnato 17 gol) e la Serie A non è la Bundesliga austriaca...

Filippo MELEGONI 6,5: movimenti interessanti tra le linee. Tanti inserimenti e buone proposte. Il giovane rossoblù è tra i migliori dei suoi.

Dal 78' Caleb Ekuban: sv.

Manolo PORTANOVA 6: ci prova con un destro potente nel primo tempo. Là davanti prova a ed essere intraprendente: ci riesce ad intermittenza.

Dal 63' Nadiem Amiri 6: l'ex Bayer Leverkusen dovrebbe essere impiegato dal 1'. La sua qualità è indiscutibile, ma i minuti per farla valere sono pochi.

Mattia DESTRO 5: sempre in ritardo all'appuntamento col pallone. Lento e macchinoso.

Dal 63' Roberto Piccoli 6: subito una girata sottoporta sventata da Lazovic a Montipò battuto. Sfortunato.

Mister Alexander BLESSIN 5,5: prima sconfitta dal suo approdo in Serie A. Il gol di Simeone al 5' sembra il preludio a una goleada avversaria, ma il suo Genoa riesce a tenere la barra dritta. Certo, come sempre, a scapito della fase offensiva...

