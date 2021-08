Verona-Inter, match della 2a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Bentegodi, si è concluso col punteggio di 1-3. A segno Ilic, Lautaro Martinez e Correa (doppietta). Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPO’ 5,5 – Non perfetto in occasione dei primi due gol dell’Inter. Qualche buon intervento, ma l’ombra resta.

Giangiacomo MAGNANI 6 – Prestazione autorevole, sia nel corpo a corpo sia nelle letture. Qualche imprecisione in impostazione (Dal 75’ Bosko SUTALO S.V.)

Koray GUNTER 6 – Ottima fisicità per limitare Dzeko. La prestazione è positiva, anche se è posizionato male in occasione del pareggio di Lautaro.

Federico CECCHERINI 6,5 – La sua aggressività è una delle chiavi dell’ottimo primo tempo del Verona. Ma esce anzitempo per un problema fisico. (Dal 53’ Nicola CASALE 5,5 - In difficoltà nel finale contro l'attacco dell'Inter).

Marco FARAONI 6,5 – Partita tutto cuore: quando spinge sa essere pericoloso, ma è anche prezioso dietro. Dopo l’ora di gioco, la benzina finisce. (Dal 75’ Pawel DAWIDOWICZ S.V.)

Martin HONGLA 5,5 – Deve crescere, ma non sfigura. Tende ad accendersi e spegnersi, ma il suo lavoro sporco è importante. (Dal 75’ Adrein TAMEZE S.V.)

Ilic Credit Foto Getty Images

Ivan ILIC 6,5 – Approfitta dell’errore di Handanovic e segna un bel gol. Ma la sua prova non si limita alla rete: qualità costante.

Darko LAZOVIC 5,5 – Dopo il gol di Ilic sale in cattedra per qualche minuto, ispirando i compagni. Ma nella ripresa non si vede.

Antonin BARAK 5,5 – Gioca praticamente da centravanti, con il compito anche di schermare Brozovic. Fa il suo bene, ma senza eccellere.

Mattia ZACCAGNI 5,5 – Quando strappa è sempre un pericolo e nella seconda metà del primo tempo è un fattore. Ma anche lui cala nella ripresa.

Matteo CANCELLIERI 6 – Ha tanta voglia e mette tutto quello che ha in campo. Svaria bene per tutto il fronte d’attacco. (Dal 62’ Kevin LASAGNA 5 - Impalpabile dal suo ingresso in campo).

All. Eusebio DI FRANCESCO 5,5 - Buon Verona dopo il gol di Ilic, ma alcune lacune sono preoccupanti: il gol subito da rimessa laterale è emblematico.

Lautaro Martinez, Verona-Inter Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 5 – Verona non porta bene al capitano nerazzurro, che come l'anno scorso regala il gol a Ilic.

Milan SKRINIAR 6,5 – Nei duelli è, come sempre, insuperabile. Gran carisma.

Stefan DE VRIJ 6,5 – Solita prestazione autorevole ed elegante da parte dell’olandese.

Alessandro BASTONI 6,5 – Quando può, si spinge in avanti e va vicino anche al gol, come già successo contro il Genoa. Sviluppo tattico interessante.

Matteo DARMIAN 7 – Ancora una volta, risponde presente. Nel momento più complicato del primo tempo, è pronto a metterci una pezza dietro. E regala a Correa l’assist del 2-1.

Nicolò BARELLA 6,5 – Come sempre instancabile e anche pericoloso, con il colpo di testa nel primo tempo a un passo dall’incrocio.

Marcelo BROZOVIC 5 – Non la sua serata: spesso è impreciso in impostazione, diversi errori banali. (Dal 66’ Arturo VIDAL 7 – Che impatto del cileno, che in silenzio entra alla grande: intensità e anche qualità. Da lui parte l’azione del gol del 2-1)

Hakan CALHANOGLU 5,5 – Passo indietro rispetto all’esordio show contro il Genoa: è un po’ distratto, anche se il suo contributo in fase di non possesso è decisivo. (Dall'87' Matias VECINO S.V.)

Ivan PERISIC 6,5 – In avvio di partita l’Inter si appoggia a lui: il croato riesce spesso ad andare al cross. Ed è decisivo con la rimessa laterale per il pareggio di Lautaro. (Dal 66’ Federico DIMARCO 6 - Un po' confusionario, ma già nella parte)

Edin DZEKO 6 – Si abbassa spesso (forse troppo?) e gioca molto lontano dalla porta. Nel primo tempo non è molto lucido, nella ripresa va vicino al gol e i suoi centimetri in area fanno la differenza. (Dall'87' Stefano SENSI S.V.)

Lautaro MARTINEZ 6,5 – La prima del “nuovo Toro”, dopo l’addio di Lukaku, è positiva: tanta voglia e un gol pesante per pareggiare il match. (Dal 73’ Joaquin CORREA 8 - Esordio da sogno, da impazzire. Entra sull'1-1 e decide la sfida con una doppietta totale: colpo di testa e mancino vincente dal limite dell'area.)

All. Simone INZAGHI 6,5 - Si lascia andare all'esultanza dopo il gol di Correa: tre punti pesanti.

