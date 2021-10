Classifiche e risultati

Serie A Simeone fa poker! Il Verona surclassa 4-1 la Lazio di Sarri 4 ORE FA

Le pagelle dell'Hellas Verona

Lorenzo MONTIPO' 6: qualche colpa sulla rete di Immobile, si rifà con qualche intervento di rilievo nel corso della ripresa.

Pawel DAWIDOWICZ 7: statuario in retroguardia, molto spesso si propone bene in fase offensiva su calci oiazzati.

Koray GÜNTER 6,5: parte con qualche ruggine da smaltire, ma grinta e personalità lo spingono a chiudere, via via, ogni boccaporto nella difesa gialloblù.

Dal 69' Bosko Sutalo 6: subito in campo con la giusta cattiveria agonistica.

Nicolò CASALE 7: tra i migliori in campo del primo tempo del Verona. Francobolla Immobile senza dargli possibilità di movimento, facendo spesso ripartire l'azione con idee intelligenti. Al 44', tuttavia, subisce un colpo ed è costretto a dare forfait.

Dal 45' Federico Ceccherini 5: in netta difficoltà al cospetto di Lazzari.

Marco Davide FARAONI 7: contro la squadra che l'ha cullato, da giovanissimo, una prestazione da incorniciare, impreziosita dal cross vincente per Simeone in occasione del 4-1.

Ivan ILIC 7: un paio di occasionissime nel primo tempo, è il metronomo indiscusso della metà campo scaligera. L'ex Manchester City è una fonte inesauribile di idee e atletismo.

Dall'80' Martin Hongla: sv.

Miguel VELOSO 6,5: alla sua velocità (di "crociera", sia ben chiaro), mette a disposizione tutte le sue proprietà di palleggio e di conclusione dalla distanza per la formazione gialloblù.

Dal 68' Adrien Tamèze 6: tanta vèrve agonistica, anche se rischia qualcosa su Lazzari al 90'.

Darko LAZOVIC 6,5: sulla trequarti è sempre una spina nel fianco. Al 79', con un bel destro a giro respinto da Reina, va vicino al 4-1.

Dall'81' Giangiacomo Magnani: sv.

Antonin BARAK 6: sottoporta sbaglia qualcosa, ma in fase costruttiva si può sempre fare affidamento su di lui.

Giovanni SIMEONE 10: certamente una scelta che può far dormire al cronista sonni tranquilli. Sì, voto 10 per il Cholito: perché quattro reti e una prestazione per giunta tutta a supporto dei propri compagni, valgono - una volta tanto - il massimo dei voti. Cum laude.

Gianluca CAPRARI 8: due cross vincenti, straordinarie visioni di gioco. Se Ilic è il faro della metà campo scaligera, lui lo è della trequarti.

Mister Igor TUDOR 8: una Lazio sulle gambe dalle assenze e dagli impegni di Europa League, vero. Resta però la lectio magistralis di football impartita a Maurizio Sarri...

Le pagelle della Lazio

Pepe REINA 6: tutte traiettorie imparabili, quelle di Simeone. Paradossalmente, nonostante i 4 gol subiti, non merita affatto l'insufficienza, anche per le parate su Barak e Lazovic.

Adam MARUSIC 4,5: poca roba davvero lungo l'out di destra. Al cospetto di Faraoni finisce spesso in confusione.

PATRIC 4,5: centrale in una difesa a 4? Non è assolutamente il suo mestiere. Mezzo voto in più per solo ed esclusivamente per quel bel colpo di testa sventato da Montipò al 73'.

Stefan RADU 4: la sua ruggine finisce per aprire una vera e propria autostrada per il Cholito. Certo, le sue responsabilità sono da suddividersi debitamente con Patric.

Elseid HYSAJ 5,5: poca spinta sulla sinistra e qualche errore di troppo in palleggio. Prestazione che non può essere considerata sufficiente.

Dal 57' Manuel Lazzari 6,5: dà la scossa lungo la destra, tra accelerazioni, dribbling e cross.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5: un filtrante per Immobile, una traversa e, anche, un tentativo di autorete. E' tra i migliori di questa Lazio.

Lucas LEIVA 4: ectoplasma, al centro della fase nevralgica biancoceleste.

Dal 63' Danilo Cataldi 6: entra bene in partita, senza tuttavia strafare.

Jean-Daniel AKPA AKPRO 4,5: in mediana senza qualità e nemmeno troppa grinta. Così, il suo apporto diventa totalmente nullo.

Dal 56' Luis Alberto 6,5: mette qualità sui calci piazzati. D'accordo le idee tattiche e gli equilibri di Sarri. Tenerlo in panchina, però, è un oltraggio al bel calcio.

Felipe ANDERSON 4,5: non pervenuto nella trequarti biancoceleste. Gara apatica.

Ciro IMMOBILE 6: segna con la complicità di Montipò, in una gara in cui cerca a prescindere il calcio di rigore, rischiando più volte il cartellino giallo per ammonizione.

PEDRO 4,5: una palla persa dietro l'altra. Irriconoscibile.

Dal 63' Raul Moro 5: tocca pochissimi palloni. Non riesce a rendersi pericoloso.

Mister Maurizio SARRI 2: intestardirsi sul 4-3-3, mandando Luis Alberto in panchina e piazzando in retroguardia - viste le assenze di Acerbi e Luiz Felipe - Radu (alla prima da titolare, quest'anno) e Patric centrale, è un peccato di presunzione. Impossibile che le cose potessero funzionare.

Sarri: "Europa League manifestazione quasi infattibile, perché..."

Serie A Simeone fa poker! Il Verona surclassa 4-1 la Lazio di Sarri 4 ORE FA