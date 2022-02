Verona-Udinese, match valido per la 25a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 4-0, frutto delle reti di Depaoli, Barak, Caprari e Tameze.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPO' 7: interventi determinanti nel primo tempo per tenere i suoi in vantaggio. Nel finale sforna un miracolo che gli vale il clean sheet.

Nicolò CASALE 6,5: ottima prova del centrale difensivo. Contiene bene Deulofeu senza commettere interventi irregolari.

Koray GUNTER 6,5: dalle sue parti non passa nessuno. Guida con autorità la difesa.

Federico CECCHERINI 6: soffre alcune incursioni di Deulofeu e Success, il suo lato è quello più debole della difesa. (dal 60’ Marco Davide FARAONI 6: non si vede in particolari azioni personali, bada al sodo)

Fabio DEPAOLI 7: prestazione superba dell'esterno scaligero, coronata con un gol e un assist nel primo tempo. Fattore chiave del match sulla fascia destra. (dal 83' Pawel RETSOS s.v.)

Adrien TAMEZE 7: in difficoltà nel primo tempo durante la reazione dell'Udinese. Esce alla grande nel secondo trovando prima l'assist per Caprari e poi il gol personale.

Ivan ILIC 5,5: partita di puro contenimento, diversi errori in fase propositiva (dal 60’ Daniel BESSA 6: inizia i contropiedi gialloblu nel finale di gara, buon ingresso)

Darko LAZOVIC 6: inizia bene entrando nell'azione del primo gol, poi pensa a chiudere la sua fascia di competenza.

Antonin BARAK 6: quasi non si vede, gioca sotto ritmo ma ha il merito di segnare il gol del 2-0 con un piazzato di classe.

Barak esulta per il gol in Hellas Verona-Udinese - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Gianluca CAPRARI 7,5: Assist immediato per il primo gol, poi la firma di testa per il 3-0 che chiude il match. Tante giocate di qualità in un match di altissimo livello.(dal 73’ Mateusz PRASZELIK 6: innesto positivo nel finale di gara)

Giovanni SIMEONE 6,5: non segna nemmeno oggi, però il suo tanto movimento crea gli spazi per le incursioni dei centrocampisti. (dal 73’ Kevin LASAGNA 5,5: si divora il gol del possibile 5-0 tutto solo davanti a Silvestri.

Mister Igor TUDOR 7: partenza a razzo dei suoi, in gol alla prima azione della partita. Subisce il ritorno dell'Udinese, ma ad ogni affondo la sua squadra fa male. Un'idea di gioco chiara e che sta dando risultati, il suo Hellas è all'ottavo posto.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 5,5: riesce ad opporsi solo a Lasagna nel finale. Per il resto ha poche colpe.

Rodrigo BECAO 6: il più attento dei difensori bianconeri. Montipò gli nega il gol con un miracolo.

Pablo MARÍ 5: molto lento. Soffre la velocità degli attaccanti del Verona che lo infilano più volte.

Marvin ZEEGELAAR 4,5: giornata no per il difensore bianconero, i gol subiti nascono sempre dalla sua parte. È adattato nel ruolo di centrale difensivo e si vede.

Nahuel MOLINA 5,5: si vede spesso in attacco, per due volte davanti alla porta non ha la cattiveria per segnare.

WALACE 5: gioca da mezz'ala senza avere nè la velocità e nel ritmo per questo ruolo. In difficoltà.

Mato JAJALO 5: deve dettare i ritmi al centrocampo, lo fa lentamente e con tanti errori. (dal 63’ BETO 5: entra nell'ultima mezz'ora, non si vede mai)

Jean-Victor MAKENGO 5,5: buon dinamismo, effettua molte incursioni che lo portano spesso al tiro.

Destiny UDOGIE 5,5: sulla sua fascia gioca Depaoli in grande giornata, il quale lo salta più volte. Esce per infortunio all'intervallo. (dal 46’ Brandon SOPPY 5,5: anche lui non brilla sulla fascia)

Isaac SUCCESS 6: nel primo tempo è molto pericoloso, con una traversa e un tiro di poco a lato. Cala vistosamente nella ripresa. (dal 72’ Ignacio PUSSETTO 6: entra con voglia, poteva essere utile anche prima)

Gerard DEULOFEU 5,5: svaria su tutto l'attacco con buone giocate, nella ripresa calcia da ogni posizione malamente e viene ripreso anche dai compagni.

All. Gabriele CIOFFI 5: la squadra parte molle e subisce subito lo svantaggio. Buona la reazione, troppi gli sprechi. Schiera una difesa con elementi troppo lenti nei confronti di un Verona molto veloce. Sconfitta pesante.

