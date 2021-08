10.49 - CRISTIANO SE NE VA

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio riporta questo: "Ronaldo ha lasciato il centro sportivo della Juventus. Come previsto, non prenderà parte all'allenamento di questa mattina".

10.45 - INIZIA L'ALLENAMENTO: L'ULTIMO DI CR7?

Tutti i giocatori della Juventus sono ormai arrivati alla Continassa: l'allenamento sta per iniziare.

10.35 - RONALDO E LA JUVENTUS: UN RAPPORTO DIFFICILE

10.30 - CHI ARRIVA IN BIANCONERO?

L'addio di Cristiano Ronaldo impone alla Juventus di cercare in fretta un sostituto. Secondo Sky sono da considerare poco percorribili le piste che conducono a Gabriel Jesus (Guardiola lo vuole con sé al City) e Icardi (l'argentino ex Inter vuole rimanere al PSG). Più concrete le strade che portano a Moise Kean e Gianluca Scamacca.

10.25 - RONALDO ALLA CONTINASSA

Come conferma anche Gianni Balzarini, giornalista di Mediaset, il portoghese in questo momento è alla Continassa per l'allenamento mattutino con la squadra. L'obiettivo è il match contro l'Empoli in programma domani sera, ma il 5 volte Pallone d'Oro potrebbe già essere a Manchester (sponda City).

10.00 - RONALDO DAY (in uscita)

Amici di Eurosport, benvenuti! Cristiano Ronaldo abbandona la Juventus? La trattativa con il Manchester City ha avuto uno scatto ieri sera, con il portoghese che ha comunicato alla società e ai compagni di voler andar via da Torino, per cui ci aspettiamoci tanti risvolti nella giornata odierna.

