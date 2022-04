Frenata del Napoli nella volata scudetto. La Roma fissa il risultato sull'1-1 con una rete in pieno recupero. I partenopei partono meglio e un inserimento in area di Lozano procura il calcio di rigore poi trasformato da Insigne. La Roma reagisce, rendendosi pericolosa nel finale di tempo con Pellegrini la cui punizione viene toccata sulla traversa da Koulibaly. Nella ripresa Abraham ha l'occasione migliore per il pareggio, ma El Shaarawy salva i giallorossi al 91' dopo una fantastica azione corale. Napoli a -4 dal Milan in vetta, si allontanano le ambizioni di scudetto per la squadra di Spalletti.

Insigne, Napoli-Roma Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

NAPOLI-ROMA 1-1

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (57’Zielinski), Fabian Ruiz (68’Demme); Lozano (68’Elmas), Osimhen (83'Mertens), Insigne (83'Jesus).

ROMA (3-4-2-1) - Rui Patricio; Mancini (84'Carles Perez), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira (75'Veretout), Cristante (46’Mkhitaryan), Zalewski (75'El Shaarawy); Zaniolo (86'Felix), Pellegrini; Abraham

GOL: 11’ Insigne (R.), 91' El Shaarawy

ASSIST: Abraham

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI: Cristante, Koulibaly, Zanoli, Lozano, Insigne, Zaniolo

La cronaca in 10 momenti chiave

7’- Protesta il Napoli! LOZANO finisce a terra in area dopo un tamponamento con IBANEZ.

10’- VAR! Di Bello rivede l'azione e indica il dischetto!

11’- INSIGNE! NON SBAGLIA! 1-0 NAPOLI! Conclusione rasoterra e incrociata all'angolino. Rigore perfetto.

39’- TRAVERSA DELLA ROMA! Punizione velenosa da posizione defilata di PELLEGRINI, deviazione di testa di KOULIBALY che allunga palla sulla traversa.

45’- ZALEWSKI! Rientra dalla sinistra e sfonda in area di rigore. Tiro rasoterra parato in due tempi da MERET.

61’- CHE ERRORE DI ABRAHAM! Cross di KARSDORP dalla destra, tutto solo l'inglese davanti alla porta impatta male non riuscendo a dare forza al colpo di testa. Occasione importante per la Roma.

66’- MANCINI! Colpisce di testa in mischia indirizzando al secondo palo, palla fuori di poco.

69’- MANCINO DI ZIELINSKI! Tiro dai 20 metri pericoloso che si allarga alla destra oltre il palo di Rui Patricio.

76'- Questa volta protesta la Roma! ZANIOLO cerca di superare l'uscita di MERET che tocca il pallone e successivamente travolge il romanista.

91'- EL SHAARAWY! PAREGGIA LA ROMA! Palla dalla destra, velo di FELIX, tacco di ABRAHAM a liberare sulla sinistra per l'egiziano che chiude sul primo palo e batte MERET.

Il momento social

Il migliore

Kalidou KOULIBALY: Zaniolo invade la sua corsia col vento in poppa, forte della tripletta europea. Lui lo riporta sul pianeta Terra con la solita prestazione rocciosa, vincendo su tutte le palle sporche. Implacabile.

Promosso

Hirving LOZANO: vive di guizzi ad alta frequenza, come quello che permette a Insigne di sbloccare la partita dopo 10'. Micidiale nel riaprire la nota ferita giallorossa tra le posizioni di Ibanez e Zalewski.

Bocciato

Roger IBANEZ: rozzo e ingenuo nell'intervento su Lozano che porta al rigore per il Napoli. Una sciocchezza a freddo, che complica esponenzialmente la serata dei suoi. E come se non bastasse, si fa pizzicare spesso fuori posizione.

