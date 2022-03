Lo Spezia di Thiago Motta mette fino all'ottimo momento del Cagliari di Mazzarri e si aggiudica 3 punti d'oro in ottica salvezza. Meglio i liguri già nel primo tempo, ma un grande Cragno tiene a galla i sardi. Prima para un rigore calciato da Verde e subito dopo chiude la porta ad Agudelo. I bianconeri si rifanno dopo l'intervallo con una girata in mischia di Erlic e una giocata di classe di Manaj. 2-0 meritato contro un Cagliari mai apparso in partita.

Il Tabellino

SPEZIA-CAGLIARI 2-0

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde (68’Kovalenko), Agudelo (68’Manaj), Gyasi (90'Ferrer).

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato (72’Keita), Altare; Bellanova, Deiola (62’Marin), Grassi, Baselli (62’Pereiro), Dalbert (46’Zappa); Pavoletti, Joao Pedro.

GOL: 55’ Erlic, 74’ Manaj

ASSIST: Verde

AMMONIZIONI: Pavoletti, Joao Pedro, Manaj, Goldaniga, Zappa

ARBITRO: Orsato

La cronaca in 7 momenti chiave

27’- VERDE direttamente in porta da corner! Deve volare CRAGNO per toglierla dalla rete.

33’- CALCIO DI RIGORE PER LO SPEZIA! ERLIC anticipa DALBERT che lo colpisce sul piede. Orsato indica il dischetto.

36’- CRAGNO PARA! VERDE SPRECA IL RIGORE! Conclusione non particolarmente angolata.

39’- ANCORA CRAGNO! Miracolo sul sinistro ravvicinato di AGUDELO. Che parata!

45’- GRASSI! Appoggio di PAVOLETTI in zona centrale per GRASSI che fa girare un destro a pochi centimetri dal palo alla sinistra di Provedel.

55’- GOLLL DELLO SPEZIA! ERLIC! Calcio d'angolo di VERDE, bucano tutti i giocatori del Cagliari sul primo palo e il pallone arriva ad ERLIC tutto solo ad un metro della porta, pronto al tocco vincente.

74’- MANAJ!! GOLL DELLO SPEZIA! KOVALENKO crossa dalla sinistra e pesca MANAJ nel cuore dell'area, stop e tacco per portarsi palla sul mancino e incrocio sul palo lontano. 2-0

