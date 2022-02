Insigne spera di chiudere bene la sua lunga avventura con la maglia del Napoli. Magari, perché no, con lo Scudetto che è sfuggito ai partenopei nel 2018 con Sarri. Ma Insigne, il capitano, parla già quasi da ex durante l'intervista alla rivista Undici. Anche perché, effettivamente, il classe '91 dirà addio a fine stagione. Ha già firmato per il Toronto FC un spera di chiudere bene la sua lunga avventura con la maglia del. Magari, perché no, con lo Scudetto che è sfuggito ai partenopei nel 2018 con Sarri. Ma Insigne, il, parla già quasi da ex durante l'intervista alla rivista. Anche perché, effettivamente, il classe '91 dirà addio a fine stagione. Ha già firmato per ilun contratto di 4 anni , un cambio di vita clamoroso, ma era quello che Insigne cercava . Si lascia alle spalle tanti sogni infranti e tanti malintesi, alcuni anche con i tifosi di Napoli...

I no di Torino e Inter... Per l'altezza

Emergere dai settori giovanili? Il problema più grande è stato l’altezza. La mia scuola calcio era affiliata al Torino, mi fecero firmare una carta che a 14-15 anni sarei andato da loro per un provino. Partii, feci due-tre allenamenti, giocai una partita e mi dissero: sì, bravo, ma onestamente ci aspettavamo che crescessi. Mi mandarono a casa, e la stessa cosa successe all’Inter. L’unico che ha creduto in me è stato Peppe Santoro, al settore giovanile del Napoli. Credo che la situazione sia cambiata. Quando ero bambino, c’erano società che prendevano ragazzi senza che sapessero palleggiare. Bastava che avessero il fisico. Ora mi pare ci siano più opportunità, anche per esordire a diciotto o diciannove anni. Se uno ha qualità, deve andare in campo

Lorenzo Insigne durante Sassuolo-Napoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

La gente di Napoli e l'essere il capitano

La gente si è sempre aspettata tanto da me. Ho cercato di ricambiare. Ho avuto degli screzi qualche volta coi tifosi e mi dispiace. Un capitano è un garante per le persone che amano la squadra, io credo di aver sempre assicurato che il Napoli non venisse meno all’impegno in campo. Come dicono i tifosi in curva, al di là del risultato

Vuoi sapere che cosa Napoli non ha capito di me? Ho un carattere particolare. So scherzare con tutti, ma all’inizio tengo le distanze. Per alcuni tifosi è superbia, sembra che me la voglia tirare. È solo un atteggiamento di difesa. Qualcuno non mi ha mai compreso al 100%. Chi mi conosce davvero, sa come sono fatto

I problemi con Ancelotti

Con lui siamo tornati ai metodi di Benítez. Non è vero che non ci siamo presi. Avevamo idee diverse, questo sì. Su cose di campo. Mentre a Gattuso devo tanto. Dopo gli anni di Ancelotti così così, è stato bravo a farmi tornare sui miei passi e a rimotivarmi. E Sarri? Con lui il calcio è gioia. Mi sono divertito tanto in tre anni, ci è solo rimasta la delusione di non aver vinto lo Scudetto

Toronto non vuole dire addio al calcio. E pensando ad Ibrahimovic...

Ma all’età non penso. Quando mi accorgerò di non star bene fisicamente, lascerò perdere. Vedendo Ibra a 40 anni viene la voglia. Per l’addio di Totti ho pianto. So che quando toccherà a me, starò male. Non voglio pensarci. Mi viene l’ansia. Viene anche a mia moglie pensando di avermi tutti i giorni a casa

