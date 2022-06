Dopo qualche ora di tensione per i tifosi biancocelesti, la Lazio di Claudio Lotito ha inviato nella tarda serata di ieri i documenti relativi all'indice di liquidità societario. La società quinta classificata dell'ultima Serie A è stata l'ultima a recapitare tramite pec questa cruciale documentazione, indispensabile per l'iscrizione al prossimo Campionato.

Il presidente FIGC Gabriele Gravina Credit Foto Getty Images

Ad

L'indice di liquidità rappresenta il rapporto tra attività disponibili e spese a breve termine delle varie società, aggiornato in base alla situazione patrimoniale relativa al 31 marzo 2022. Introdotto nell'ultimo Consiglio Federale, il presidente Gravina lo ha definito come "Il primo impegno di un programma pluriennale verso il risanamento del calcio italiano", ritenendolo fondamentale per presentarsi ai cancelletti di partenza della prossima Serie A.

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (30/05) IERI A 21:01

A questo punto, la palla passa ora alla Covisoc che avrà il compito di verificare le varie documentazioni. Qualora fossero ravvisate delle situazioni non in linea con i parametri imposti a livello federale, le società avranno tempo fino al 22 giugno per regolarizzare la loro situazione, per poi presentare nuovamente tutta la documentazione alla Covisoc.

Sarri: "Il futuro? Con Lotito parlo spesso, vediamo..."

Serie A Caso Acerbi: "Caxxo perchè hai ripreso?", diffuso l'audio Var 24/05/2022 A 11:07