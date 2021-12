Luca Gotti non è più il tecnico dell'Udinese. L'ex collaboratore di Maurizio Sarri era diventato capo allenatore dei friulani nel novembre 2019 dopo l'esonero di Igor Tudor (di cui era vice) e fu poi confermato con la salvezza a fine annata. Alla terza stagione in bianconero, con solo 3 vittorie all'attivo, il patron Pozzo ha però deciso di esonerarlo all'indomani della sconfitta non è più il tecnico dell'. L'ex collaboratore diera diventato capo allenatore dei friulani nel novembre 2019 dopo l'esonero di(di cui era vice) e fu poi confermato con la salvezza a fine annata. Alla terza stagione in bianconero, con solo 3 vittorie all'attivo, il patronha però deciso di esonerarlo all'indomani della sconfitta contro l'Empoli . La situazione di classifica non è così tragica, l'Udinese è a +6 da Cagliari e Genoa che occupano il terzultimo posto, ma la dirigenza ha voluto voltare pagina.

Nel pomeriggio il tecnico veneto era stato convocato in sede con il vice Gabriele Cioffi e, al termine della riunione avuta, gli è stata comunicata la notizia dell'esonero. Si attende l'ufficialità da parte del club ma, per la prossima partita di campionato, sarà proprio Cioffi a sedere in panchina per la sfida col Milan.

Dejan Stankovic. L'attuale tecnico della Stella Rossa aveva ricevuto proprio negli ultimi giorni un'offerta dalla Samp di Ferrero, trattativa che si è poi arenata con l'arresto Non sarà però una soluzione definitiva, visto che l'Udinese punta ora a portare a casa. L'attuale tecnico della Stella Rossa aveva ricevuto proprio negli ultimi giorni un'offerta dalla Samp di Ferrero, trattativa che si è poi arenata con l'arresto del presidente della Sampdoria . L'ex Inter potrebbe comunque fare così ritorno in Italia, ripartendo dal Friuli.

