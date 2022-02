Un gatto, un falco, una scheggia tra i pali. Mike Maignan ha vinto il suo primo derby di Milano e lo ha fatto da assoluto protagonista. Il riflesso pazzesco sul tiro di Brozovic deviato, la gran parata su Dumfries, la reattività sulle conclusioni di Lautaro e Dzeko. Il portierone francese si è assicurato voti alti in pagella e ha contribuito in modo decisivo alla rimonta rossonera firmata Giroud. Un'altra prestazione di assoluto livello, che conferma un impatto assolutamente positivo con il mondo rossonero. "Magic Mike", così è stato ribattezzato dai suoi tifosi, è già diventato un punto di riferimento per il Milan, si è già guadagnato stima e fiducia a suon di uscite e parate. Un vero colpo di mercato da parte di Maldini, Massara e di tutta la dirigenza del Diavolo.

L'aneddoto su Twitter con il parcheggiatore

"Di qui non si passa". Una frase che Mike Maignan ha fatto sua nel corso del derby, chiudendo la porta con alcuni interventi strepitosi e dominando l'area piccola su tutti i traversoni insidiosi. Nel pre-partita però era stato lui a sentirsela dire. Stando alla sua ricostruzione scritta dallo stesso portiere francese su Twitter e Instagram, infatti, al suo arrivo a San Siro deve esserci stato un siparietto divertente con un parcheggiatore. "Ieri quando volevo parcheggiare l'auto allo stadio mi è stato risposto che "Oggi la tua macchina deve stare fuori, questa è la casa dell'Inter questo fine settimana!". Maignan, che nella rappresentazione dello sketch si raffigura con l'emoji di un'aquila, risponde: "Hai appena cambiato l'arredamento senza il mio permesso! San Siro mi è stata presentata come la casa del Milan". Parole che hanno esaltato il già ottimo umore dei tifosi rossoneri.

Costato 15 milioni, è già un affare

Il tutto considerando che Maignan è arrivato al Milan in estate per una cifra tutto sommato bassa: 15 milioni (bonus compresi) per un portiere di 26 anni, da tempo nel giro della Nazionale francese e già protagonista in Ligue 1 con il Lille, club con il quale nel 2020/21 ha vinto il campionato transalpino. Insomma un affare vero e proprio, visto che le sue qualità e la sua leadership sono già evidenti a tutti.

Il ricordo di Donnarumma non spaventa più

Per Maignan sono già sette clean sheet in 18 presenze di questo campionato. Ha anche superato in tempo di record un infortunio al polso che aveva terrorizzato tutto l'ambiente rossonero. Per Pioli è un fuoriclasse, che sa anche guidare con personalità la difesa. I primi sei mesi al Milan sono stati strepitosi e il ricordo di Gigio Donnarumma, perso a parametro zero, pare già veramente lontano. Il presente e il futuro portano il nome di "Magic Mike", un portiere "magico", che ha incantato tutti e che è solo all'inizio della sua storia rossonera.

