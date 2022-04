Milan di rispondere subito presente per non perdere il filo del discorso in chiave Scudetto. Rossoneri che arrivano da due 0-0 consecutivi. Con il “problema gol” che sta diventando davvero un incubo nelle ultime settimane. A Maldini viene chiesto conto, soprattutto in chiave mercato. Si sarebbe potuto intervenire considerando i continui problemi fisici di Ibrahimovic? Altro tema toccato, ovviamente, quello sulla possibile cessione del club visto l'interessamento del fondo del Bahrain Investcorp ( La vittoria dell'Inter sullo Spezia impone aldi rispondere subito presente per non perdere il filo del discorso in chiave Scudetto. Rossoneri che arrivano da due 0-0 consecutivi. Con il “problema gol” che sta diventando davvero un incubo nelle ultime settimane. Aviene chiesto conto, soprattutto in chiave mercato. Si sarebbe potuto intervenire considerando i continui problemi fisici di? Altro tema toccato, ovviamente, quellodel club visto l'interessamento del fondo del Bahrain chi fa parte di questo fondo ) che sarebbe intenzionato ad acquisire la società rossonera dal fondo Elliott

Come arriva il Milan a questa sfida?

Abbiamo lavorato bene, come lo abbiamo fatto nelle settimane precedenti. Non sempre c'è correlazione fra quello che fai in settimana e la partita. Che sensazioni ci sono? Meno partite restano, più le occasioni diventano importanti. Vedendo quel che fa l'Inter, non ci resta che la vittoria. Ma perché questo rallentamento? Probabilmente anche un minimo di tensione, al quale i ragazzi non sono abituati, ha inciso

Il Milan ha problemi in attacco?

Non c'era disponibilità e poi ci sentiamo comunque forti. Sul centrale sapevamo di avere Pierre che sta andando oltre ogni aspettativa. Certo, l'assenza prolungata di Zlatan diventa un problema. Arriverà Origi? A sei giornate dalla fine rimarrei sulle cose di quest'anno

Sulle voci di un cambio di proprietà

Non posso dire nulla, so poco. Nel futuro del Milan è normale che ci possa essere una vendita. Quando... Non lo so, ma il discorso vale anche per la questione societaria. A 6 giornate dalla fine è dovere di tutti provare a vincere e c'è anche la Coppa Italia in palio

