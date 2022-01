Torna la Serie A, ma causa quarta ondata Covid molte partite non saranno disputate. Tra le otto squadre che non scenderanno in campo c'è anche l'Inter che si è comunque presentata al Dall'Ara. Ecco le parole l'a.d. nerazzurro Beppe Marotta che ha fatto sul momento che sta vivendo il campionato:

"C'è una grande confusione, stiamo assistendo a situazioni anomali. Non c'è una linea guida, vogliamo stilare un nuovo protocollo per avere un confronto col governo. Il recupero del match? Il Bologna era pronto a giocare ma ha subito la decisione della Asl. Mancano le linee guida tra lo sport e il Ministero della Salute, bisogna decidere sul protocollo da attuare. La competenza delle Asl va limitata".

Nello sport deve essere reso obbligatorio il terzo vaccino

Sul nuovo protocollo

"In premessa dico che obiettivo di tutti è salutare la salute collettiva, dei tifosi e dei nostri tesserati. Abbiamo appena concluso un Consiglio nel corso del quale è stato rivisto l'attuale protocollo e redatto uno nuovo. Ci sarà una comunicazione ufficiale di Dal Pino a breve. È anomalo che il Verona giochi a La Spezia con undici positivi mentre altre squadre sono state fermate con meno positività. L'obiettivo del Consiglio è stilare questo protocollo, avere un confronto con il Ministero dello Sport per far sì che ci sia una decisione chiara. Nel momento in cui viene data possibilità alle ASL di decidere autonomamente ci troviamo di fronte a situazioni diverse da una regione all'altra e il campionato ne risente".

Sul possibile rinvio della giornata

"Devo dire che questa quarta ondata ci ha preso in contropiede, sia nella società civile che nello sport. Alcune leghe hanno rinviato il calendario, altre no: rinviare questi turni avrebbe garantito una gestione più fluida, ma poi c'è la compressione di un calendario che ci vede costretti a svolgere tutte le partite fino a maggio, quindi non c'era tempo per inserire altre giornate di recupero. Oggi siamo di fronte a una causa di forza maggiore. Poteva essere una valutazione intelligente, ma c'è stata la repentinità nel trovarci di fronte a un numero incredibile di positività nel giro di pochi giorni".

Sul ritardo nelle decisioni

"Un po' di autocritica va fatta, ma c'è anche il fatto che la quarta ondata ci ha travolto in modo molto rapido, le positività sono aumentate nel giro di pochi giorni. C'erano le festività, dovevamo concedere da regolamento alcuni giorni di riposo ai nostri tesserati, che sono andati nei luoghi più spensierati. Autocritica, ma anche di fronte a una situazione di emergenza che ci ha trovato impreparati".

