Beppe Marotta, Amministratore Delegato dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista a "Il Sole 24 ore" in cui ha analizzato la situazione economica del calcio italiano. Un vero e proprio sfogo nei confronti della gestione del Governo in merito agli aiuti economici post pandemia e alla chiusura degli stadi. "E' indubbio che con mascherina ffp2, super green pass e la capienza ridotta al 50% gli impianti all'aperto siano spazi sicuri". Aver dovuto ridurre gli ingressi a 5mila spettatori è stata un'ulteriore dimostrazione di serietà e un ulteriore sacrificio per noi. Per questo negli ultimi provvedimenti del Governo come la legge di Bilancio e il decreto Ristori ci saremmo aspettati più considerazione".

San Siro Credit Foto Getty Images

Ad

In merito al tema stadi: "Con le misure di contenimento che abbiamo già, se la Francia si prepara ad accogliere il 100% di tifosi, come già in Inghilterra, che senso ha per noi restare inchiodati a cifre più basse. Il nostro mondo fa fatica a farsi riconoscere per quello che è, però come si fa a ignorare il fatto che il calcio professionistico è un comparto industriale come gli altri? Che ha un giro d'affari pre pandemia di quasi 4 miliardi e ne versa all'Erario ogni anno 1,2?".

Serie A Mihajlovic a Baricco: "Non mollare, andrà tutto bene" 2 ORE FA

Il West Ham è uno dei tanti club stranieri sponsorizzato da società di Betting Credit Foto Getty Images

Marotta ha poi approfondito la tematica ricavi. Nel 2019 in Italia sono state vietate le sponsorizzazioni delle aziende di betting, . "Oltre 100 milioni di contratti volatilizzati. Mentre all'estero e in ambito Uefa giochiamo contro club sponsorizzati da società di quel settore che peraltro produce un giro di puntate da oltre 10 miliardi all'anno su eventi calcistici. Perché non riconoscere a nostro favore una sorta di copyright e un fondo più cospicuo su questo volume d'affari?".

Una riflessione su quello che si può migliorare all'interno dei Club secondo l'AD: "Non c'è dubbio che si debba creare un modello più sostenibile, riducendo gli ingaggi. Calciatori e sindacati non possono celarsi dietro i contratti principeschi firmati in epoca pre-covid. Ma attenzione ai tagli eccessivi. Non possiamo permetterci di perdere competitività a vantaggio dei tornei stranieri. Sarebbe un circolo vizioso. Semmai dobbiamo far crescere i ricavi. Servono interventi per favorire l'edificazione di nuovi stadi, serve ripensare a un progetto di media company magari in partnership con i fondi, come ha fatto la Liga e stanno valutando altre Leghe, e nuovi format delle competizioni deciso dai club che sopportano il rischio d'impresa e non calati dall'alto da Fifa e Uefa".

Superlega: cronistoria di un progetto naufragato in 48 ore

Infine la speranza di Marotta per il futuro: "Mi accontenterei di un ministro dello Sport che concentri poteri e risorse e possa aiutarci con il dialogo a salvare il calcio e a riformarlo".

Altra perla di Hakimi su punizione: rivivi il gol dell'ex Inter

Serie A Date e orari Serie A: Derby di Milano sabato alle ore 18 IERI A 08:43