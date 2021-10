Voleva trascorrere una sosta felice Massimiliano Allegri e dai suoi ragazzi ha ricevuto in dono la terza vittoria consecutiva in campionato e anche il secondo clean sheet consecutivo dopo quello col Chelsea. Tre punti fondamentali firmati da un gol da biliardo di Manuel Locatelli, che decidono il Derby della Mole e risolvono una partita scorbutica e in cui la Juventus ha mostrato di essere sulla buona strada per tornare ad essere quella corazzata che può fare paura a tutti. Queste le parole del tecnico livornese ai microfoni di DAZN.

Massimiliano Allegri

C'è da migliorare un po' il palleggio, nel primo tempo siamo rimasti un po' sui binari, soprattutto nella parte destra tra Mckennie e Bernardeschi, anche per caratteristiche. Kean poi ha fatto la parte finale del primo tempo meglio, ma all'inizio abbiamo perso un po' di palle sulle diagonali, dove il centravanti oggi doveva essere il regista della squadra. Nel secondo tempo loro sono un po' calati, noi ci siamo mossi solamente di più all'interno del campo, è normale che quando giochi contro una squadra a uomo, più ti muovi e più togli punti di riferimento. Locatelli? Si è inserito bene, credo abbia tanti margini di miglioramento. Innanzitutto credo sia molto migliorato perchè incomincia a vedere un po' di più sul lungo e non gioca tanto sul corto, varia le giocate e soprattutto si mette in posizione di regista e questo credo sia già un passetto in avanti per lui. Poi è bravo, ha tecnica, deve solo imparare a migliorare quella situazione lì”.

"Stasera la miglior partita della stagione in Serie A..."

"Chiesa oggi ha fatto bene anche il centravanti nel secondo tempo, ma già nel primo ha giocato due-tre palle ricevute in diagonale...se non sbaglio l'occasione di Mckiennie viene da una giocata in diagonale di Alex Sandro su Chiesa, inserimento di Rabiot. Queste cose bisognava farne di più nel primo tempo, potevamo avere più possibilità di andare dentro, invece abbiamo sbagliato molto tecnicamente, contro un buon Torino, Torino che quando alza i ritmi e ti viene a prendere uomo contro uomo, devi avere tanta qualità perchè altrimenti rischi che te la portano via. Chiesa ha fatto bene nel secondo tempo da centravanti. E' entrato bene Kaio, anche se ha toccato due palloni si vede che è un ragazzo sveglio. Così come è entrato bene Kulusevski. Nel post sosta abbiamo trovato lo spirito di squadra, la voglia di difendere quando c'è da difendere, capire il momento: difendere quando c'è da difendere, quando c'è da attaccare si attacca. Nel secondo tempo ci sono state diverse occasioni, abbiamo sbagliato molti ultimi passaggi, ma già anche nel primo tempo, fortunatamente è stato bravissimo Locatelli su quel tiro, però già potevamo passare in vantaggio prima nonostante un bel Torino. mi sarebbe dispiaciuto non vincere una partita giocata così. Forse, a parte il primo tempo col Milan, è stata la migliore".

"La partita di Kean? Kean oggi ha fatto bene a parte quelle due-tre palle che ha perso nel primo tempo dove non era semplice. Poi però si è creato un paio di situazioni favorevoli. E' normale che quando la squadra è vicina all'area lui diventa devastante, perchè comunque attacca bene la porta, poi deve migliorare - e ci sta lavorando - sui controlli, sulla tecnica individuale. Ma per il resto sono molto contento anche di lui, Poi alla fine del primo tempo faccio un cambio o due spesso per non bruciarmi uno slot. De Ligt in crescita? E’ un giocatore importante, nonostante abbia 22 anni. E' cresciuto molto, poi non scordiamoci che lui viene da un calcio diverso, perchè comunque lui era abituato ai riferimenti sull'uomo, una squadra che giocava aggressiva in avanti. Qui deve migliorare la fase di aggressione, la fase di lettura di situazioni, perchè il calcio è fato di situazioni che non sono tutte uguali. E su quello, ora che è molto più sereno, perchè viene da buone prestazioni, può solo che migliorare. Così come Kulusevski. Abbiamo dei giovani che hanno motori importanti, bisogna lavorarci per cercare di farli migliorare individualmente. Se migliorano individualmente poi migliora anche la squadra. Hanno il vantaggio di giocare con Chiellini che oggi ha fatto un'altra partita straordinaria, di Bonucci stesso e quindi per loro questo è un bel vantaggio”.

