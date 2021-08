Maurizio Sarri – ai microfoni di Sky - dopo la prima partita di campionato sulla panchina biancoceleste. Empoli-Lazio, match della prima giornata di Serie A 2021-22, ha visto gioire gli uomini di Sarri corsari al Castellani 3-1 . Un esordio convincente per l’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus che dopo 20 minuti sofferti ha visto la sua Lazio esprimersi su ottimi livelli per oltre un’ora di gioco e soffrire solo nel finale. Ecco le prime parole di– ai microfoni di Sky - dopo la prima partita di campionato sulla panchina biancoceleste.

Classifiche e risultati

Serie A Empoli-Lazio 1-3, pagelle: Milinkovic atomico, Immobile storico 2 ORE FA

Sarri: "Voglio arrivare vicino alla perfezione ma siamo un cantiere"

"Io non voglio tutto subito, ho detto che voglio arrivare vicino alla perfezione. Siamo in costruzione. L'Empoli è un avversario difficile, abbiamo avuto timore nei primi 20', poi abbiamo fatto bene per più di un'ora; nel finale siamo andati in affanno. Sono soddisfatto di essere uscito con 3 punti davanti a una squadra brillante. Che effetto mi ha fatto ripartire contro l'Empoli? Devo tantissimo al presidente Corsi, come a tutto l'ambiente e ai giocatori che c'erano allora. Spero che l'Empoli faccia un grande campionato, so che le persone che ci lavorano sono di competenza estrema. La prova di Lazzari? Penso che essere solo un quinto sia sempre limitativo, se impara a fare il quarto, poi il quinto lo fa con grande facilità. Si sta applicando, le qualità offensive sono naturali, difensivamente sta migliorando e può fare ancora meglio".

Manuel Lazzari esulta insieme a Sergej Milinkovic Savic, Empoli-Lazio, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

"Per quanto riguarda la fase difensiva è vero che nella prima azione ci hanno infilato, dovevamo prendere il vertice basso avversario in un altro modo. Ma questa è una squadra che dal punto di vista offensivo ha qualità, le difficoltà erano previste. Similitudini fra Lazio e il mio primo Napoli? Dal punto di vista tecnico credo ci siano poche similitudini, da quello morale invece molte. Seguono l'allenatore in maniera straordinaria. La differenza è che quel Napoli era una squadra già molto più vicina alle mie idee, mentre questa viene da una lunga storia con la difesa a 3 e il percorso può essere un po' più lungo".

Sarri: "Mercato? Noioso. Vorrei parlare della partita"

Serie A La Lazio di Sarri doma un Empoli caparbio: 3-1 al Castellani 5 ORE FA