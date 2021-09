Alla vigilia l’aveva definito uno “scontro salvezza” e la sua Juventus è riuscita a rompere il ghiaccio trovando la prima vittoria stagionale in campionato. Un successo, quello contro la Spezia , ottenuto dopo essere andati sotto nel punteggio ad inizio ripresa e rischiando di prendere gol nel concitato finale di partita. Un match vinto, paradossalmente, grazie a due reti di due giocatori più discussi, Federico Chiesa e Matthijs De Ligt. Queste le impressioni nel post gara a DAZN dell’allenatore bianconero.

“Abbiamo vinto una partita di sofferenza, bella vittoria e importante. Un po' fortunati nel finale, ma ci è tornato indietro quello che abbiamo lasciato nelle ultima giornate. Problemi a gestire la gara? Siamo stati leggeri in uscita sul primo gol, poi ha fatto un bel tiro”.

"Chiesa non mi doveva delle risposte, Rabiot e McKennie..."

"Non aspettavo risposte da Chiesa e da nessuno, li vedo tutti i giorni. Lui era tornato da infortunio in Nazionale, stasera mi ha chiesto il cambio. Chi è subentrato stasera è entrato bene. Abbiamo sbagliato tanti palloni nell'ultimo passaggio, è anche un momento di poca serenità. Non era semplice contro uno Spezia che gioca bene e ha ritmo. Noi primo tempo bene, poi al primo tiro prendi gol... A livello di prestazioni dalla prima a oggi, dove abbiamo rischiato di prendere il terzo gol è stato oggi, nelle altre partite non abbiamo rischiato tanto. Dobbiamo sbagliare meno, e io esigo maggiore attenzione quando si passa la palla. Stasera alla fine c'era un po' di casotto in area nostra e poteva succedere di tutto. Rabiot e i 5 o 6 gol a stagione? Ne dovrebbe fare 10. Quando arriva lì deve spaccare la porta, deve essere più deciso nel passaggio gol e nel tiro in porta e di inserimenti come quello che ha generato il gol stasera, ne dovrebbe fare 30 a partita. Oggi godiamoci questa vittoria importante. Ed è importante anche aver sofferto nel finale, il calcio è questo. Dobbiamo uscire dalla zona comfort”.

Allegri: "Lo sfogo? Sono anche io umano, pretendo serietà da chi entra"

