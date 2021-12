Aveva chiesto i tre punti Max Allegri, alla vigilia della trasferta in Laguna, ma la Juventus torna dal “Penzo” di Venezia solo con un misero punticino e con un Paulo Dybala, uscito anzitempo per un problema fisico, che rischia di aver chiuso qui il suo 2021. Solo brutte notizie per la squadra bianconera che vede allontanarsi il treno Champions ma soprattutto torna a mostrare quella fragilità e quella mancanza di soffrire che contraddistingue le grandi squadre e che, per anni, è stata una delle prerogative della sua Juventus. Questa versione della Vecchia Signora però ancora incappa in troppi errori e in battute d’arresto che lasciano tanto amaro in bocca.

Nel primo tempo abbiamo fatto bene, creando e calciando in porta. Poi c'è stato un blackout di 10-15 minuti fino al gol del Venezia, la stessa cosa ci era già successa anche a Salerno. Solo che lì eravamo stati fortunati, avevano preso il palo, oggi invece no. Bastava avere la pazienza di giocare 2-3 palle sulle punte e far passare quel momento, invece non ci siamo riusciti. Sono due punti che abbiamo buttato contro un ottimo Venezia”.

"Dybala vittima di una ricaduta, non riusciamo ad essere brutti"

Loro avevano i due centrali ammoniti, quindi bisognava attaccare la profondità, costringerli al fallo, e questo non l'abbiamo fatto. Poi abbiamo avuto la pazienza dopo il gol di allargare il gioco, abbiamo fatto un bel po' di cross, ma siamo stati un po' imprecisi dentro l'area. Come sta Dybala? Con Dybala abbiamo rischiato. C'è un legame tra la sostituzione di mercoledì e l'infortunio di oggi. Aveva avuto un affaticamento, sembrava che stesse bene, invece no. Il gol preso? Erano cinque o sei minuti che non giocavamo la palla poi c’è stato un rimpallo e Aramu è stato bravo nel calciare. Quando le partite diventano sporche bisogna giocarsela meglio, leggere meglio le partite. Dipende sicuramente da giocatori con meno esperienza. Ci sono dei momenti dove siamo belli, ma quando poi bisogna stringere i denti non lo facciamo. Nel secondo tempo tutti quanti sono stati un po’ molli. Bernardeschi? Volevo togliere Cuadrado però mi dava ampiezza e allora ho preferito togliere Federico e mettere Bentancur. Il quarto posto diventa un'impresa? Oggi abbiamo buttato via due punti che bisognava portare a casa”.

Allegri: "Per fare un gol ci servono cinque occasioni, fate voi..."

