Serie A, Mihajlovic: "E' come un biglietto per Vasco e poi c'è Orietta Berti"

SERIE A - Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato prima della sfida col Cagliari. Il tema è quello dello stop dell'ASL e poi la rapida riorganizzazione per giocare la partita contro gli isolani. Il serbo si lancia nel paragone su chi ha deciso questi provvedimenti che vanno a incidere sul lavoro della squadra: "E' come se io compro un biglietto per Vasco Rossi e poi c'è Orietta Berti".

00:01:22, un' ora fa