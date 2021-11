Tra poco torna il campionato ma, nel mentre, Sinisa Mihajlovic è stato protagonista di una bella cerimonia presso la sala del Consiglio comunale di Bologna. Il perché? Al tecnico dei felsinei è stata conferita la cittadinanza onoraria della città per meriti sportivi e non. Cerimonia a cui hanno partecipato la moglie Arianna, l'amico - e grande tifoso del Bologna - Gianni Morandi, oltre ai vertici di città e Regione: il sindaco Matteo Lepore, gli assessori Calzi e Bugani e il Presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Il discorso di Mihajlovic

Questo premio lo dedico col cuore alla città di Bologna tutta. Ai bolognesi sportivi e non sportivi, ai tifosi e non tifosi del Bologna, perché la loro vicinanza, soprattutto in quel momento, si è fatto molto sentire ed è stata così forte, che mi dava sempre la carica per affrontare le durissime giornate a cui ero sottoposto. Vi ringrazio di cuore a tutti. [Mihajlovic alla cerimonia]

Le parole di Gianni Morandi

È una grandissima emozione essere qui oggi, questo riconoscimento significa tanto anche per me. Ricordo quando andai a trovarlo in terapia intensiva... Fu un momento terribile. Ma Sinisa in quella circostanza ha dato un grande insegnamento di vita a tutti

Hanno tenuto poi un discorso proprio Bonaccini e Lepore nel lodare il coraggio del tecnico dei rossoblu nell'affrontare il difficile momento della malattia. Mihajlovic, inoltre, ha tenuto ancora una volta a ringraziare il personale medico e sanitario dell'Ospedale Sant'Orsola per le cure e l'aiuto avuto durante il periodo in cui è stato colpito dalla leucemia.

