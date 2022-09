"È vero, stiamo prendendo qualche gol di troppo".

nei primi 7 turni di Serie A il Diavolo ha subito 8 reti. Un dato controcorrente rispetto alla volata Scudetto dell'anno scorso quando Maignan & Co ne incassarono 9 in addirittura 19 partite. Decimo reparto del torneo alla voce "gol al passivo", ultimo tra le prime sei in classifica e solo due clean sheet considerando anche i due impegni di Champions League. C'è qualcosa che non va, è evidente. E' lo stesso Stefano Pioli, nella pancia di San Siro dopo Milan-Napoli 1-2 , a lanciare l'allarme:. Un dato controcorrente rispetto alla volata Scudetto dell'anno scorso quando Maignan & Co ne incassarono 9 in addirittura 19 partite.alla voce "gol al passivo", ultimo tra le prime sei in classifica econsiderando anche i due impegni di Champions League. C'è qualcosa che non va, è evidente.

Le cause: errori e infortuni

Le reti evitabili subite da azione, in effetti, non sono poche: su tutte quella di Simeone nel ko contro i partenopei e di Brozovic nel derby, entrambi lasciati liberi di tirare dopo un pressing forsennato sul portatore di palla. Errori, insomma, dettati dalla foga di recuperare il pallone in sinergia con i colleghi della mediana Tonali e Bennacer più che di valutazione. E poi ci sono gli infortuni che, come nel caso del big match del Meazza contro Spalletti, hanno influito sulle scelte di Pioli: quello di Calabria, rimasto negli spogliatoi all’intervallo per un affaticamento al flessore, ha portato all'ingresso di Dest sulla corsia di Kvaratskhelia, un esordio in Serie A non proprio soft per l'ex Barcellona che ha causato il rigore poi trasformato da Politano per il momentaneo 1-1. A questo si aggiungono le prestazioni non del tutto convincenti di Tomori e il reinserimento di Kjaer dopo il lungo infortunio al crociato. Un mix di situazioni che l'attento staff di Milanello proverà a rivolvere solo nella parte finale della sosta perchè quasi tutto il reparto si è aggregato alle rispettive nazionali.

Le condizioni di Theo Hernandez e Calabria

L'ex Real Madrid si è fermato solo poche ore nella sede del ritiro di Clairefontaine per poi tornare in Italia a causa di uno stiramento del lungo adduttore destro, confermato martedì mattina dagli esami strumentali. Il francese quasi certamente salterà la sfida di campionato con l'Empoli. L'obiettivo è averlo a disposizione il 5 ottobre in Champions contro il Chelsea a Londra, ma la sua presenza è a rischio. Né può essere data per certa quella contro la Juve (8 ottobre) e contro i Blues a San Siro (11). Pioli in rosa ha solo Ballo-Touré come sostituto naturale di Theo: l'alternativa è spostare a sinistro uno tra Dest e Kalulu. Sospiro di sollievo per Calabria (nessuna lesione), ma con Florenzi fuori fino al 2023 le scelte dell'allenatore rossonero si fanno complicate.

