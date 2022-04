Il Bologna ferma il Milan e rende ancora più incandescente la lotta scudetto: Napoli a -1, Inter a -4 (ma con una partita in meno). Doveva essere un weekend favorevole per i rossoneri, è invece il turno che rimette tutto in discussione. Ottima prova dei rossoblù, che riemergono dopo due sconfitte consecutive e fanno un grande regalo a Sinisa Mihajlovic.

Zlatan Ibrahimovic con la testa fasciata durante Milan-Bologna Credit Foto Getty Images

Ad

Diverse occasioni per entrambe le squadre nel primo tempo: il Bologna gioca a viso aperto e prova a impensierire Maignan (bella parata su Arnautovic), il Milan ha due chance importanti con Giroud di testa nel finale - in avvio grossa occasione per Leao - ma Skorupski si fa trovare pronto. In avvio di ripresa Giroud va giù dopo contatto con Theate: check tra Marinelli e il Var, si gioca. Sono Calabria e Leao ad avere le occasioni nel secondo tempo, ma entrambi non trovano la porta. Pioli inserisce Ibra per Giroud, lo svedese si scontra con Medel: testa a testa, sangue per entrambi. Otto minuti di recupero, Ibra e Rebic ci provano di testa: grande intervento di Skorupski sul croato. Tutto riaperto, ennesimo colpo di scena di un campionato sempre più imprevedibile.

Serie A Pioli: "Ibra sta bene. Giocare dopo le altre non cambia nulla" IERI A 07:47

Il tabellino

MILAN-BOLOGNA 0-0 (primo tempo 0-0)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (75' Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (70' Kessié), Tonali; Messias (46' Rebic), Brahim Diaz, Leao; Giroud (70' Ibrahimovic). All. Pioli.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel (82' Bonifazi), Theate; Hickey (71' Kasius), Svanberg (71' Soriano), Schouten, Dijks (82' Mbaye); Aebischer, Arnautovic, Barrow (60' Orsolini). All. Mihajlovic.

Ammoniti: Dijks (B), Orsolini (B)

Zlatan Ibrahimovic affronta Arthur Theate durante Milan-Bologna Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

4' CHE OCCASIONE PER DIJKS - Contropiede del Bologna, Hickey mette in mezzo una palla interessante dalla trequarti per il taglio del compagno, che si allunga e colpisce al volo. Sul fondo.

16' OCCASIONE PER LEAO - Azione prolungata del Milan, si crea una mischia nell'area del Bologna: il portoghese calcia con il sinistro da buona posizione, alto.

26' MAIGNAN SU BARROW - Grandissima conclusione dalla trequarti, il francese vola e mette in angolo.

45' SKORUPSKI SU GIROUD! Colpo di testa del francese, risposta in tuffo del portiere rossoblù.

61' CHE OCCASIONE PER CALABRIA - Leao pesca il taglio del capitano, diagonale da ottima posizione sul fondo.

72' LEAO SUL FONDO - Subito giocata di Ibra, che scarica per il portoghese: destro a giro, largo.

92' IBRA PERICOLOSO - Colpo di testa sul secondo palo, alto.

95' REBIC DI TESTA - Stacco da calcio d'angolo, Skorupski para.

Il momento social

MVP

Gary MEDEL – Dalle schede ufficiali paga 22 centimetri netti dall’avversario diretto, Olivier Giroud. Eppure gli prende le misure come un vestito, gli sta addosso con la malizia di un sarto. Esce, insanguinato, distrutto solo dalla foga di Ibrahimovic. Uomo partita.

Fantacalcio

PROMOSSO: Skorupski. Esce con un clean sheet da San Siro e con tanti interventi da protagonista.

BOCCIATO: Leao. Serata indolente per lui. Passa più tempo a scivolare che altro.

Le pagelle

Mou: "Zeman? Io ho vinto 25 titoli, lui 2 Serie B non rispondo"

Calciomercato Il Milan blinda Tonali: a fine stagione arriverà l'aumento 31/03/2022 A 16:38