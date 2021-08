Il Milan riabbraccia il proprio pubblico con un primo tempo stellare, nel segno del bel gioco e di Olivier Giroud: doppietta per il francese nel 4-1, maturato tutto nel primo tempo. L'avvio di partita è elettrizzante: Tonali si regala la prima gioia in rossonero con una gran punizione, Deiola pareggia subito di testa e Leao riporta avanti il Milan, con una conclusione da fuori deviata da Brahim Diaz. Il Diavolo aizza il pubblico, Giroud lo esalta: doppietta per il francese, che prima insacca con il sinistro e poi trasforma il rigore, assegnato dal Var per mano di Strootman. La ripresa è tranquilla: ritmi più bassi e ospiti attenti a evitare l'imbarcata. Il risultato non cambia: poker rossonero alla prima a San Siro, Giroud protagonista e punteggio pieno per Pioli alla sosta.

Il tabellino

MILAN-CAGLIARI 4-1 (primo tempo 4-1)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Tonali (68' Bennacer), Krunić; Saelemaekers (68' Florenzi), Brahim Díaz (85' Maldini), R. Leão (68' Rebic); Giroud (91' Castillejo). All. Pioli.

CAGLIARI (3-5-2): Radunović; Ceppitelli (64' Zappa), Godín, Carboni; Nández, Marin, Strootman (75' Farias), Deiola (85' Ceter), Dalbert (75' Lykogiannis); João Pedro, Pavoletti (85' Pereiro). All. Semplici.

Gol: 12' Tonali (M), 15' Deiola (C), 17' Leao (M), 24' Giroud (M), 43' rig. Giroud (M)

Assist: 1-1 Joao Pedro (C), 3-1 Diaz (M)

Ammoniti: Dalbert (C), Deiola (C), Strootman (C), Godin (C), Brahim Diaz (M), Nandez (C)

Giroud Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

9' LEAO SI DIVORA IL GOL - Carboni salva benissimo: stacco splendido di Giroud per mandare in porta il compagno, che ci mette troppo a girarsi sul destro e viene chiuso.

12' GOL DI TONALI - Ecco il gol di Tonali! Grande punizione dal limite, a giro sopra la barriera: Radunovic tocca ma non basta.

15' GOL DI DEIOLA - Grande palla di Joao Pedro dalla trequarti, stacco sul secondo palo: Maignan non ci arriva, il pallone bacia il palo e si insacca.

17' GOL DI LEAO - Rete fortunosa, Diavolo ancora avanti! Botta dalla trequarti di Leao, che colpisce in pieno Brahim Diaz: Radunovic non può nulla. Il gol viene dato a Leao.

24' GOL DI GIROUD - Rete all'esordio a San Siro! Break rossonero, Brahim Diaz porta palla e allarga per il francese: sinistro vincente sul secondo palo.

43' GOL DI GIROUD - Mano di Strootman in area di rigore, sulla linea: inizialmente viene fischiata punizione, con il Var viene dato il penalty. Il francese trasforma: doppietta..

79' MAIGNAN SU LYKOGIANNIS - Punizione da posizione defilata, il portiere rossonero respinge con i pugni.

Il migliore

Olivier GIROUD - Si presenta nel migliore dei modi al nuovo pubblico: doppietta, ma anche tante giocate da applausi e un istancabile lavoro di sponda.

Il peggiore

Razvan MARIN – Nel primo tempo fa un’enorme fatica, nella ripresa prova a pescare le palle con qualche palla interessante. Ma senza successo.

Le pagelle

