Sospiro di sollievo per Stefano Pioli: l'infortunio di capitan Alessio Romagnoli non è di grave entità. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il centrale difensivo, infatti, "non hanno evidenziato - si legge nel bollettino - lesioni muscolo-tendinee nella regione adduttoria sinistra".

Romagnoli era infatti uscito al 25' del primo tempo della gara di andata di Coppa Italia contro l'Inter per un fastigio muscolare dietro la coscia, sostituito da Pierre Kalulu. Ed è proprio quest'ultimo che si candida per un posto da titolare nella super-sfida del weekend dello stadio "Diego Armando Maradona" contro il Napoli.

