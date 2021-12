Il Milan vuole chiudere il 2021 in bellezza dopo il periodo negativo tra eliminazione dall'Europa, pareggio con Udinese e sconfitta contro il Napoli. La squadra di Stefano Pioli si avvicina alla trasferta di Empoli con un'altra pessima notizia che arriva dall'infermeria. A comunicarla è lo stesso allenatore rossonero nella conferenza stampa della vigilia:

"Contro l'Empoli Ibrahimovic sarà assente per un sovraccarico al ginocchio sinistro. Leao rientrerà contro la Roma".

Sul gol annullato a Kessie

"L'interpretazione della regola non è corretta. Il club si sta facendo sentire nelle sedi giuste, è inutile farlo pubblicamente. Il gol di Kessie, nella dinamica del calcio, non può essere annullato, quello di Giroud non può essere fuorigioco. Noi vogliamo aiutare il calcio, siamo pronti a collaborare per migliorarlo".

Sull'Empoli

"E' un avversario forte, ha battuto anche la Juventus. Servirà grande determinazione contro una squadra che gioca bene a calcio e allenata bene da Andreazzoli. Mi aspetto una squadra mobile. E' l'unica squadra che gioca con il centrocampo a rombo. I giocatori dell'Empoli sono ben allenati e fanno le cose giuste. Ma anche noi abbiamo le carte per fare male all'Empoli, dipenderà da noi".

Sul momento del Milan

"Ascolto e leggo tante cose, alcune sono corrette e ci possono aiutare a fare meglio. Nelle prestazioni contro Liverpool e Udinese la squadra non mi è piaciuta, mentre con il Napoli abbiamo fatto una buona partita. Quando non arrivano i risultati è giusto essere meno sereni, ma anche più determinati. Dobbiamo pensare alla partita di domani, vogliamo riprendere subito il nostro cammino dopo una sconfitta in casa. Volevamo fare più punti all'andata rispetto all'anno scorso, non sarà possibile, ma domani vogliamo i tre punti. Finita la benzina? Questa è una di quelle cose banali e scontate che si dicono quando una squadra non vince. Ricordate che chi perde corre di più degli avversari, chi vince corre meno: è la qualità del gioco che sta mancando, non la corsa".

Su Theo Hernandez

"Theo è diventato più completo, ora fa meglio anche la fase difensiva. Ci dà tanto in fase offensiva. Sta meglio, spero che domani sia in condizioni ottimali".

Sugli infortuni

"Abbiamo alzato il livello di prevenzione e recupero. Il numero d'infortuni muscolari a novembre è stato troppo elevato e alla lunga la puoi pagare. Il problema lo stiamo superando e lo supereremo dopo la sosta di Natale".

