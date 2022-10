Milan in emergenza totale: dopo la tegola Saelemaekers , il club ha reso noto l'esito degli esami a cui sono stati sottopostinelle ultime ore dopo gli infortuni rimediati al Castellani sabato sera contro l'Empoli. Per il capitano rossonero i medici hanno evidenziato una(tempi di recupero: 3 mesi): il terzino tornerà, dunque, a disposizione dopo la sosta Mondiale così come Saelemaekers. Per quanto riguarda, invece, il difensore centrale danese è stata riscontrata una, il giocatore verrà rivalutato tra una settimana circa (tempi di recupero: 15 giorni).