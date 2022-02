Stefano Pioli), il Milan ha fatto l'en plein: vittoria nel derby contro l'Inter, roboante qualificazione per le semifinali di Coppa Italia (Rafael Leão. Dopo aver archiviato la "settimana perfetta" (come definita da mister), ilha fatto l'en plein: vittoria nel derby contro l'Inter, roboante qualificazione per le semifinali di Coppa Italia ( 4-0 contro la Lazio , valsa una nuova doppia sfida ai nerazzurri e vetta della Serie A riconquistata grazie all'1-0 alla Sampdoria. Una sette giorni trionfale in cui, tra i principali protagonisti, spicca il nome di

L'attaccante portoghese ex Lille sta vivendo un periodo particolarmente esaltante, coincidente del resto a quello della squadra. Una prestazione straripante dietro l'altra che ha portato gli addetti ai lavori ad analizzare numeri e statistiche per capire dove possa realmente arrivare il classe 1999. Più che altro, in quale fascia valoriale è collocabile tra i big del calcio internazionale nel suo ruolo.

Attaccante "moderno"

Già, ma prima occorre rispondere a una domanda importante: qual è esattamente il ruolo di Rafael Leão. La risposta, probabilmente, è più semplice di quanto ci si aspetta: una attaccante "moderno". Veloce, di talento, in grado di essere decisivo partendo sia vicino che lontano la porta, sia per vie centrale che laterali. Magari non esattamente un numero 9 (per quello c'è Olivier Giroud, quand'anche Zlatan Ibrahimovic), ma un "avanti" di quelli che fanno impazzire i difensori avversari, costretto a seguirli ovunque per tenerli a bada, magari rispolverando la cara, vecchia marcatura a uomo, particolarmente dispendiosa se applicata per tutti e novanta i minuti.

Rafael Leão, Milan 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Tra dribbling, preziosismi, gol e valore di mercato triplicato

Mike Maignan, Leão ha toccato quota 100 presenze in rossonero, condite da 23 gol e 15 assist. A essersi particolarmente speso per il suo arrivo al Milan, un certo Zvonimir Boban, che ha visto nel lusitano qualcosa di speciale, ai tempi del Lille. Dieci reti realizzate alla sua 27esima presenza stagionale con la maglietta del Diavolo: 7 in campionato, due in Coppa Italia e una in Champions League. Già oggi Leão ha superato il bottino ottenuto al termine della passata stagione: 8 reti in Serie A e una in Europa League. Va da sé che il valore del suo cartellino sia lievitato, arrivando a quota 60 milioni. Al Milan, a fronte di un contratto quinquennale, era approdato nell'estate 2019 dal Lille per 23 milioni. Nel match contro la Sampdoria, decisa proprio da un suo acuto su assist lungo di, Leão ha toccato quota. A essersi particolarmente speso per il suo arrivo al Milan, un certo, che ha visto nel lusitano qualcosa di speciale, ai tempi del Lille. Dieci reti realizzate alla sua 27esima presenza stagionale con la maglietta del Diavolo: 7 in campionato, due in Coppa Italia e una in Champions League. Già oggi Leão ha superato il bottino ottenuto al termine della passata stagione: 8 reti in Serie A e una in Europa League. Va da sé che il valore del suo cartellino sia lievitato, arrivando a quota 60 milioni. Al Milan, a fronte di un contratto quinquennale, era approdato nell'estate 2019 dal Lille per 23 milioni.

Il confronto coi "top" pariruolo regge, eccome

Dando un'occhiata alla tabella qui sotto, i numeri parlano chiaro. Facendo un confronto con i top del ruolo si evince che il parallelo con Kylian Mbappé non è calzante ma quello con Vinicius Junior (Real Madrid), Leroy Sané (Bayern Monaco), Raheem Sterling (Manchester City) o Sadio Mané (Liverpool) regge, eccome. Il portoghese del Milan in questo sestetto è 4° per tocchi a partita (38), 4° per tiri a partita (media di 2,7), 3° per dribbling riusciti (media di 2,8) dietro a Mbappé e Vinicius e 4° per media gol per minuti giocati (1 ogni 213').

Leao, il confronto con i big pariruolo nei top 5 campionati con almeno 20 presenze (Dati Sofascore)

Categorie LEAO Vinicius Sterling Mané Sané Mbappé Presenze 21 22 21 21 21 22 Gol 7 12 10 8 7 12 Assist 3 6 1 1 7 9 Media gol/minuto 1 ogni 213' 1 ogni 148' 1 ogni 143' 1 ogni 223' 1 ogni 236' 1 ogni 156' Dribbling a gara 2,8 3 1,6 1,6 2,4 3,5 Key pass a gara 1,1 1,8 1,3 1,2 2 2 Tiri a partita 2,7 2,6 2,1 3 3,4 4 Tocchi a partita 38 63,3 24,8 31,5 49 58,5

Parola d'ordine: continuità

Ora, le parole di esaltazione. Meritate, beninteso. Ma, è risaputo, il vero miglioramento, Leão "deve dimostrarlo nella continuità di prestazione". Una frase ripetuta come un mantra sia da Stefano Pioli che da Zlatan Ibrahimovic, che sa guardare il portoghese-angolano sia in cagnesco che in maniera affettuosa come una sorta di bastone e carota imposta da un fratello maggiore, quasi padre vista la differenza anagrafica (e di personalità) tra i due. La strada imboccata per la definitiva consacrazione, oggi, sembra proprio essere quella giusta.

