Mister Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la delicatissima sfida di domenica pomeriggio a San Siro contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ecco gli stralci più significativi dell'intervento dell'allenatore del Milan:

Sulla corsa scudetto

"Cuore caldo e testa fredda credo che sia sempre la caratteristica migliore. Giochiarmo un calcio che richiede energia, fatica ed intensità, ma dobbiamo essere lucidi a capire i momenti della partita. Contro la Lazio abbiamo meritato la vittoria perché ci abbiamo creduto, dobbiamo fare lo stesso domani".

Su Bennacer

"Ha avuto un problema alla caviglia, da ieri si allena con la squadra e sta bene. Da me, dai miei dirigenti e dai compagni sicuramente non è sottovalutato. Sa interpretate bene le due fasi, è un centrocampista completo"

Sugli infortunati

"I non convocati saranno Kjaer, Florenzi che sta recuperando bene, e Daniel Maldini che ha un affaticamento. Tutti gli altri sono convocabili".

Sulla Fiorentina

"Difficile fare previsioni. Quando una squadra ti vuole prendere alto lascia qualche spazio dietro, dovremo essere bravi noi a scegliere i tempi giusti. Stare dentro la partita vuol dire interpretare velocemente e con qualità le varie situazioni della partita".

Precedente vs Italiano

"L'anno scorso a Spezia è stata la nostra peggior prestazione del campionato. In settimana ho rivisto la partita dell'andata contro la Fiorentina, abbiamo commesso tanti errori individuali. Italiano sta facendo un ottimo lavoro, noi dovremo fare le giocate giuste per mettere in difficoltà la Fiorentina".

Milan sottovalutato in passato?

"Non mi interessa tanto se siamo apprezzati fuori, mi interessa quello che pensiamo noi. Abbiamo anche dei limiti che cerchiamo di coprire e di esaltare le nostre qualità. Quello che conta è la massima concentrazione per preparare al meglio la partita di domani".

Sulle parole di Maldini

"Siamo orgogliosi di avere dirigenti di così alto livello".

