Milan-Genoa, match valido per la 33a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-0 in favore dei rossoneri, frutto delle reti di Leao nel primo tempo e di Messias nel secondo tempo. La gara è stata arbitrata da Daniele Chiffi. Con questo risultato i rossoneri si riappropriano del primo posto in classifica, lanciando un segnale all'Inter vincente sul campo dello Spezia . Tra le fila rossonere sorprende positivamente tutta la difesa, da Kalulu a Theo Hernandez. Da rivedere la coppia di centrocampo Tonali-Bennacer. Il Genoa non combina nulla in attacco, con Piccoli e compagni decisamente spaesati.