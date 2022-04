Davanti a oltre 70mila persone festanti, il Milan non delude le aspettative e torna in testa al campionato! La squadra di Stefano Pioli, senza Ibra e Calabria (problema fisico durante il riscaldamento), gioca una partita attenta, senza grossi picchi ma terribilmente solida (sesto clean sheet consecutivo, 564 minuti di imbattibilità per Maignan). A deciderla sono i gol di due esterni: Leao e Messias. Il primo torna alla rete dopo un periodo molto complicato in fase realizzativa, mentre il secondo continua nel racconto della sua favola ad altissimo livello (i rossoneri non segnavano due gol dal 19 febbraio). Per il Genoa, invece, è la terza sconfitta consecutiva, che da un certo punto di vista complica ancora di più la corsa salvezza del Grifone (ancora 18° in classifica).

Messias esulta per il gol in Milan-Genoa - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Leão è il giocatore che ha segnato più gol nelle gare casalinghe di Serie A nel 2022 (Opta)

Tabellino

MILAN-GENOA 2-0 (primo tempo 1-0)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia (74' Krunic), Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer (86' Brahim Diaz); Saelemaekers (62' Messias), Kessié, Leão (86' Ballo-Toure); Giroud (62' Rebic). All. Stefano Pioli

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani (90' Hernani), J.Vásquez; Galdames, Badelj, Frendrup (72' Yeboah); Amiri (72' Gudmundsson); Ekuban (55' Melegoni); Piccoli (55' Destro). All. Alexander Blessin

ARBITRO: Daniele Chiffi

GOL: 11' Leao, 87' Messias

ASSIST: Kalulu (1-0 Milan)

AMMONITI: Yeboah, Tonali, Gudmundsson

ESPULSI: -

La cronaca in 6 momenti chiave

11'- GOOOOOOOOOOOOOOL! 1-0 MILAN! LEAOOOOOOOOOOO! Meraviglioso cross arcobaleno destra-sinistra di Kalulu, la palla spiove sul secondo palo, Leao arriva puntuale e con il mancino al volo batte Sirigu.

36'- SAELEMAEKERS SI DIVORA IL 2-0! Quattro ruote motrici per Franck Kessie, palla sul dischetto del rigore per Saelemaekers, girata mancina di prima intenzione e palla in curva.

45+1'- OCCASIONE GENOA! GALDAMES SFIORA IL PARI! Bella traccia verticale di Badelj, controllo e tocco d’esterno di Galdames, Gabbia a farfalle e destro che supera di poco la traversa.

Giroud cerca il gol in mezza rovesciata durante Milan-Genoa - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

57'- OCCASIONISISMA GIROUD! Il Milan batte veloce una punizione, Saelemaekers fa partire il cross, Giroud si coordina in un fazzoletto ma la sua mezza rovesciata è troppo alta. Sarebbe stato un gol da cineteca.

60'- MAMMA MIA CHE BRIVIDO PER IL MILAN! Fraseggio Amiri-Destro al limite dell’area, la palla finisce sui piedi di Gabbia, ne esce un tiro verso la porta di Maignan che però blocca con sicurezza.

87'- GOOOOOOOOOOOOOOL! 2-0 MILAN! LA CHIUDE MESSIAS! Grandissima conduzione di Theo Hernandez che spacca in due la difesa del Genoa, scambio con Rebic e palla al centro Messias. L’ex Crotone viene prima respinto da Sirigu, ma sulla ribattuta mette dentro il 2-0 sotto la traversa.

MVP

Rafael LEAO: chi se non il predestinato poteva aprire le marcature di un match dal peso specifico così importante? Si sblocca dopo quasi due mesi, la bolgia di San Siro lo esalta in ogni sgroppata sul fondo.

Fantacalcio

Il migliore - Pierre KALULU: il traversone che apparecchia per la stoccata di Leao è roba da Galleria degli Uffizi. In gare del genere servono anche spensieratezza e incoscienza, lui ne ha da vendere.

Il peggiore - Morten FRENDRUP: si francobolla a Theo Hernandez ma raccoglie poco per evidente mismatch tecnico. La sua gara si riduce a una disperata missione di disturbo.

Le pagelle

