Milan riparte. La squadra di Pioli Inter che aveva Maignan, infatti, non subisce gol da 6 partite consecutive. Fanno 564 minuti di fila, dal 66' di Milan-Udinese quando Udogie segnò un gol molto Sebastiano Rossi e Gianluigi Buffon, ma il Milan di oggi ha appena eguagliato un record interno. Ilriparte. La squadra di Pioli batte 2-0 il Genoa in casa e si rimette in carreggiata per la lotta Scudetto, rispondendo proprio all'che aveva vinto qualche ora prima . I rossoneri restano così in testa e, soprattutto, mantengono la propria imbattibilità in campionato., infatti, non subisce gol da. Fanno, dal 66' di Milan-Udinese quandosegnò un gol molto discusso e discutibile (con la mano) . Maignan, quindi, continua a tenere la saracinesca chiusa. Non siamo ancora ai livelli di, ma il Milan di oggi ha appena eguagliato un record interno.

Ad

Solo altri due allenatori, infatti, avevano inanellato una striscia di 6 partite consecutive senza subire gol in campionato. Il primo Nereo Rocco (con 7), nella stagione 1971-1972, il secondo Fabio Capello nella stagione 1993-1994. Lo fece per ben due volte nella stessa annata: la prima volta con 7 partite consecutive, poi con 9 partite consecutive senza subire gol. In quella striscia ci fu anche il record di Sebastiano Rossi che non prese gol per 929 minuti (record poi superato da Buffon con 974 nel 2016).

Serie A Pioli: "Si sente la pressione. Milan, dobbiamo vincerle tutte" 2 ORE FA

Un bel ruolino di marcia per Stefano Pioli e i suoi. Anche se il Milan, nelle prossime due gare, affronterà Lazio e Fiorentina. Due squadre che segnano...

Come cambia il Milan con l'acquisto di Origi

Serie A Milan-Genoa 2-0, pagelle: Leao delizioso, Theo martire 2 ORE FA