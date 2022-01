Ibrahimovic, Rebic, Calabria e Leao sono tornati finalmente ad allenarsi dopo i rispettivi infortuni accusati. L'attaccante svedese ha svolto l'intera sessione in gruppo, così come il compagno di reparto portoghese che ha lasciato i proprio compagni di squadra soltanto per una piccola parte della sessione svolgendo lavoro personalizzato, secondo quanto riporta "Milannews".

Allenamento diviso in due parti invece per la punta croata Ante Rebic, che in una prima fase ha seguito i rossoneri ed in una seconda ha proseguito individualmente. Quanto a capitan Davide Calabria, il terzino destro si candida con forza a una maglia da titolare contro la Roma nel big match del 6 gennaio a San Siro.

