È unche continua a vincere e a fare bene in campionato. Contro ilarriva la 7a vittoria su 8 gare, ruolino che risulta essere la, e dire che in passato il Milan ha avuto squadre di infinita qualità. Ma anche quella diha le sue armi ed è anche lei in lotta per i piani altissimi in questo campionato, al pari delche contro il Torino potrebbe fare 8 su 8. Una qualità su tutte, il fatto che il Milan riesca sempre (o quasi) a rimediare ai propri errori e ad avere la forza per risollevarsi. Così è stato anche oggi, considerando che l'Hellas aveva dominato i primi 25 minuti. Ok il rigore dubbio , poi segnato da Barak, ma c'è da dire che quel 0-2 era assolutamente meritato. Poi è bastata una fiamma per far partire la rimonta. Il ritorno al gol diper esempio, o anche il ritorno in campo di, o ancora un Leão che quando vuole spacca in due le gare . Non sarà il Milan di Ancelotti, quello di Capello o Sacchi, ma è un Milan che il suo lo fa sempre. Basterà per lo Scudetto? Sarà il campionato a dircelo, ma i rossoneri ci proveranno fino alla fine. Beffa per il Verona che il gol del 3-2 se l'è segnato da solo, e che poi ha avuto comunque due palle per il pareggio. E la classica piccola che gioca bene, ma che spreca troppo. Quella di Juric era più quadrata, anche se bella da vedere. Quella di Tudor, è bella sì, ma non può subire l'ennesima rimonta.