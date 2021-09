Stefano Pioli dovrà accontentarsi dei recuperi di Giroud, Calabria e Kjaer in vista del secondo appuntamento di Champions League contro l'Atletico Madrid e della delicata trasferta in campionato contro l'Atalanta. Per quanto riguarda i casi Ibrahimovic, Bakayoko e Krunic, infatti, i rossoneri avranno novità solo dopo la sosta di ottobre per le nazionali. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.

Zlatan ancora fermo ai box

Lo svedese non è ancora tornato a lavorare in gruppo dopo i problemi successivi al match contro la Lazio: il fastidio al tendine d'Achille persiste e il Milan non può rischiare altre ricadute. Tra qualche giorno (3 ottobre), Ibra compirà 40 anni e sa bene che dovrà ascoltare sempre di più il suo corpo nonostante la sua testa pensi ancora come un ventenne. Dopo la sosta il Diavolo è atteso dal match casalingo contro il Verona: quella contro i veneti potrebbe essere la partita ideale per un rodaggio in vista del successivo impegno di Champions League contro il Porto, importantissimo per il discorso qualificazione agli ottavi.

Gli altri

Dopo il problema muscolare rimediato contro la Juventus, Simon Kjaer ha recuperato e domenica è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello: il difensore danese dovrebbe quindi tornare tra i convocati di Pioli per l'Atletico così come Giroud e Calabria (già in campo a La Spezia). Diversi, invece, i casi di Krunic e Bakayoko. Il bosniaco sta smaltendo l’infortunio al polpaccio subito in Nazionale, mentre il francese è alle prese con una soffusione al soleo. Per loro ci sarà da attendere ancora qualche settimana.

Pioli: "Ibra era dispiaciuto, ma lo rivedremo presto"

