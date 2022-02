Ibrahimovic è ancora ai box per un infortunio al tendine d'Achille, con lo svedese che non scende in campo dal 23 gennaio scorso quando giocò l'ultima mezz'ora di Milan-Juventus. Per ora c'è Giroud che sta facendo molto bene, ma l'ex Manchester United spera di rientrare è ancora ai box per un, con lo svedese che non scende in campo dal 23 gennaio scorso quando giocò l'ultima mezz'ora di Milan-Juventus. Per ora c'èche sta facendo molto bene, ma l'ex Manchester United spera di rientrare in tempo per il derby di Coppa Italia del 2 marzo . Un po' per far riposare lo stesso Giroud, un po' perché Ibra vuole lasciare un segnale forte al finale di stagione del Milan. Soprattutto perché questa potrà essere la sua ultima stagione in rossonero. Ma continuerà? Ibrahimovic ancora non lo sa...

Non so quando andrò avanti...

Ho fiducia in tutto quello che sto facendo. Quanto andrò avanti non lo so, ma cerco sempre di andare oltre al limite. Perché essere normali quando puoi essere più forte? Vediamo per il futuro. [Ibrahimovic ospite alla trasmissione 'Mi Casa' di Radio 105]

Quando torno butto giù San Siro

Sono curioso per certe cose. Come diventare un attore, qualcosa che mi dà adrenalina. Ma nulla sarà come il calcio. Ho tanti progetti, ma ora il mio focus è essere un calciatore. Quando torno butto giù tutto lo stadio

