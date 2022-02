Leão deve pagare 20 milioni allo Sporting? No, il TAS ha ribaltato la sentenza che aveva inflitto al giocatore portoghese l'obbligo Lille a versare quella somma al club di origine dell'attaccante. Leão, oggi tesserato del Milan (liberato unilateralmente dal contratto che aveva con lo Sporting. Dopo il ricorso del club portoghese, il TAD - il tribunale sportivo portoghese - aveva condannato il classe '99, ora toccherà quindi al Lille, che beneficiò dello status di parametro zero nell'estate del 2018, pagare. deve pagare 20 milioni allo Sporting? No, ilche aveva inflitto al giocatore portoghese l'obbligo del pagamento di un indennizzo al suo ex club , costringendo invece ila versare quella somma al club di origine dell'attaccante. Leão, oggi tesserato del Milan ( tutti i suoi numeri in rossonero ), nel 2018 passò al Lille dopo essersiche aveva con lo Sporting. Dopo il ricorso del club portoghese, il TAD - il tribunale sportivo portoghese - aveva condannato il classe '99, ora toccherà quindi al Lille, che beneficiò dello status di parametro zero nell'estate del 2018, pagare.

La cifra di 20 milioni di euro è dettata dal valore assegnato dal Tribunale sulla base del parere di un esperto appositamente nominato per valutare un equo risarcimento. Lo Sporting, infatti, chiedeva i 45 milioni della clausola rescissoria, che però non è mai una cifra assoluta. Era stata invece stabilita la cifra tra i 15 e i 18 milioni, con condanna al pagamento di 16,5 milioni (+interessi) per un totale di 20 milioni a titolo di risarcimento per la risoluzione illegittima del rapporto di lavoro sportivo.

In giornata una nuova puntata della telenovela dopo il ricorso di Leão. Come riportato da Record, infatti, il TAS di Losanna ha ribaltato il tutto: tocca al Lille pagare i 20 milioni.

