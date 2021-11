Inter e Milan si scambiano schiaffoni a ripetizione, ma alla fine escono con un punto a testa: 1-1 a San Siro. Nel primo tempo succede di tutto: due rigori per l'Inter - uno trasformato da Calhanoglu, con esultanza sotto la Sud, e il secondo parato da Tatarusanu su Lautaro - e in mezzo il pareggio rossonero, con l'autogol di De Vrij. Il Milan detta i tempi della partita, ma è l'Inter a creare occasioni migliori: nel finale di tempo chance per Barella e Lautaro. I nerazzurri partono fortissimo nella ripresa ma non sfondano: ancora pericoloso Calhanoglu e Vidal murato due volte da Kalulu. Nel finale, dopo i cambi, è grande Milan: super occasione per Bennacer e palo di Saelemaekers al 90', con Kessié che non riesce a ribadire in rete. Finisce così: i rossoneri restano in vetta con il Napoli, nerazzurri ancora a -7. E dopo la sosta c'è la sfida tra l'Inter e i partenopei.

Il tabellino

MILAN-INTER 1-1 (primo tempo 1-1)

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo Touré (46' Kalulu); Kessié, Tonali (71' Bennacer); Diaz (59' Saelemaekers), Krunic (84' Bakayoko), Rafael Leao (59' Rebic); Ibrahimovic. All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (84' Dimarco); Darmian (76' Dumfries), Barella (68' Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko (76' Correa), Lautaro Martinez (84' Sanchez). All. Simone Inzaghi

Arbitro: Daniele Doveri.

Gol: 11' rig. Calhanoglu (I), 17' aut. De Vrij (I)

L'esultanza di Tatarusanu per il rigore parato a Lautaro Martinez in Milan-Inter - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

11' CALHANOGLU SEGNA SU RIGORE - Il turco ruba palla a Kessié e viene steso dal milanista in area di rigore! Lo stesso centrocampista si presenta dal dischetto, chiedendo la palla a Lautaro: conclusione centrale e gol. Poi esultanza sotto la Sud...

17' AUTOGOL DI DE VRIJ - Punizione di Tonali dalla sinistra, stacco di Tomori che però non colpisce: il difensore nerazzurro devia nella propria porta.

27' TATARUSANU PARA IL RIGORE DI LAUTARO - Ballo-Touré si fa infilare da Darmian e atterra l'avversario da dietro. Grandissimo intervento del portiere del Milan sul destro a incrociare.

44' BALLO-TOURE' SALVA SULLA LINEA - L'Inter sfonda sulla sinistra, Bastoni mette a rimorchio per Barella che calcia di prima da buona posizione: sulla traiettoria c'è il terzino del Milan.

45' CHE OCCASIONE PER LAUTARO - Darmian fa la sponda di testa, Dzeko appoggia per l'argentino: il Toro ha il tempo di controllare e calciare dal dischetto, pallone largo di pochissimo.

56' INTER VICINO AL 2-1 - Perisic cerca e trova Çalhanoglu che va col tiro a incrociare ma sfiora solamente il pari. Lautaro per poco non ci arriva sul secondo palo.

69' OCCASIONE PER IBRA - Sinistro a giro dello svedese sugli sviluppo di un corner, il pallone non gira s sufficienza.

72' VIDAL DUE VOLTE MURATO - Dzeko mette in mezzo per il cileno, che calcia due volte a botta sicura ma in entrambi i casi viene murato da Kalulu.

83' OCCASIONE PER BENNACER - Sponda di testa di Ibra, il centrocampista arriva in corsa e calcia in curva.

90' PALO DI SAELEMAEKERS - Incredibile occasione per i rossoneri: destro dalla trequarti e legno pieno! Poi Kessié manda sul fondo.

Il momento social

Il migliore

Hakan CALHANOGLU – Indemoniato contro la sua ex squadra, impattante tra le linee. Si procura e trasforma il rigore, guizzante in altre occasioni. Com’è come non è è stato il suo derby, in fondo; con tanto di esultanza che farà discutere.

Fantacalcio

Promosso. Ciprian TATARUSANU - Ipnotizza Lautaro anestetizzando il suo potente ma non angolatissimo destro dal dischetto. Una parata che per ovvi motivi vale doppio. Se il Milan ha mantenuto lo stesso margine sui "cugini" lo deve anche al suo dodicesimo”. La concorrenza di Mirante gli ha fatto stra bene.

Bocciato. BALLO TOURE’ – Fesseria colossale in occasione del penalty che poteva costare la sconfitta; perde totalmente misure e distanze e commette un fallo sciocco anziché no. Non brilla, a ben vedere, nemmeno in fase offensiva. Inesorabile il cambio.

