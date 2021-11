Domenica alle 20:45 a San Siro va in scena Milan-Inter , derby della Madonnina e big match della 12^ giornata di Serie A 2021-22. Dopo le fatiche di Champions, con il pareggio dei rossoneri contro il Porto (1-1) e la vittoria esterna dei nerazzurri contro lo Sheriff (1-3) , chi avrà la meglio nella stracittadina? Chi arriva nel momento migliore? Per capirlo abbiamo messo a confronto le due formazioni reparto per reparto, giocatore per giocatore. In attesa del fischio d'inizio, ecco gli 11 duelli della gara analizzati sulla carta. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza della squadra di Stefano Pioli e Simone Inzaghi, il segno X un sostanziale equilibrio. Nel giudizio si è tenuto conto sia del valore assoluto dei giocatori, sia del loro attuale stato di forma.

Ad

Tatarusanu vs Handanovic 2

Serie A Pioli: "Ibra al top, Rebic pronto; l'Inter è la favorita" UN GIORNO FA

L'ultima ottima prestazione in Champions contro il Porto ha fatto ricredere i tifosi rossoneri sul reale valore del portiere rumeno, il confronto con Handanovic - però - appare tutto a favore del capitano nerazzurro: certo, non è mancata qualche sbavatura in questo avvio di stagione, ma l'esperienza e il carisma del numero 1 dell'Inter potranno sicuramente dare quella sicurezza in più che - in partite come il derby - risulta davvero necessaria.

Ballo Touré vs Skriniar 2

Il primo avrà l'onere di sostituire lo squalificato Theo Hernandez, l'altro ha siglato il momentaneo 0-2 dell'Inter sullo Sheriff: entrambi i difensori sono in un buon periodo di forma, ma come nel caso precedente, a giocare un ruolo decisivo nel duello a distanza tra il terzino rossonero e il centrale nerazzurro è l'esperienza e la solidità che il giocatore può dare alla squadra in una sfida così delicata. Il francese dalla sua, ha la capacità di alzare i giri del motore e mettere in difficoltà la difesa dell'Inter, poi però ci sarà da superare Skriniar che mai come quest'anno è granitico in difesa e un fattore in attacco (già 3 reti realizzate con sortite da calcio piazzato...)

Milan Skriniar esultanza dopo il gol, Sheriff-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

Tomori vs De Vrij 2

Il centrale rossonero si sta dimostrando un vero leader, l'olandese è ormai stabilmente tra i difensori più affidabili del nostro campionato. Non ce ne vogliano i tifosi del Milan, ma anche questo duello è da assegnare all'Inter considerando la capacità di De Vrij di gestire il peso della difesa in partite delicate come un derby: per Tomori, dall'altra parte, la prima stracittadina con la maglia da titolare potrebbe avere una influenza determinante a livello emotivo.

Kjaer vs Bastoni 1

Il discorso dell'esperienza qui gioca a parti invertite: per quanto Bastoni si stia dimostrando affidabile e decisamente uno dei migliori prospetti del nostro campionato, la carriera di Kjaer parla per lui giocando a suo favore in un confronto diretto: seppur senza la fascia da capitano al braccio, il danese è il leader morale di questo Milan. Suo il compito di contenere le sfuriate di Lautaro Martinez, un'altra prova per dimostrare il proprio grande valore.

Calabria vs Darmian 1

Davide Calabria: il terzino rossonero è l'incarnazione della frase "il lavoro paga", qualcosa che - dopotutto - lo accomuna con il collega e avversario Matteo Darmian. In questo duello, però, a prevalere è il classe '96, spinto da una condizione di forma davvero ottimale e da un inizio di stagione forse addirittura migliore della scorsa, quella della definitiva rinascita. Il suo compito oggi sarà quello di non far rimpiangere l'assenza dello Se c'è un uomo simbolo della rinascita e del nuovo ciclo del Milan, quello è: il terzino rossonero è l'incarnazione della frase "il lavoro paga", qualcosa che - dopotutto - lo accomuna con il collega e avversario Matteo Darmian. In questo duello, però, a prevalere è il classe '96, spinto da una condizione di forma davvero ottimale e da un inizio di stagione forse addirittura migliore della scorsa, quella della definitiva rinascita. Il suo compito oggi sarà quello di non far rimpiangere l'assenza dello squalificato Theo Hernandez

Kessié vs Barella X

idolo dei tifosi e simbolo del carattere e della determinazione dell'Inter di Simone Inzaghi. Il primo segno X di questa sfida a duelli arriva a centrocampo: Kessie e Barella sono le due anime di Milan e Inter, quando le cose vanno bene il merito è anche e soprattutto loro. Certo, le recenti prestazioni dell'ivoriano stanno risentendo delle questioni extracampo (rinnovo ancora in stand by), ma in una partita come questa siamo certi la testa possa essere sgombra da qualunque pensiero. Pensieri non ne avrà nemmeno Barella, sempre piùe simbolo del carattere e della determinazione dell'Inter di Simone Inzaghi.

Tonali vs Brozovic 2

man of the match di tre delle quattro partite europee dei nerazzurri, gol nell'ultima uscita contro lo Sheriff e una personalità sopra la media che ha fatto dimenticare al popolo interista tutte quelle prestazioni che negli scorsi anni avevano lasciato più di qualche dubbio attorno alla sua personalità. Il centrocampista lodigiano, fresco di convocazione nella Nazionale A di Mancini , è in evidente crescita, ma di fronte a lui c'è forse il giocatore più in forma dell'Inter delle ultime settimane:, gol nell'ultima uscita contro lo Sheriff e una personalità sopra la media che ha fatto dimenticare al popolo interista tutte quelle prestazioni che negli scorsi anni avevano lasciato più di qualche dubbio attorno alla sua personalità.

Marcelo Brozovic con il premio di Man of the Match al termine di Sheriff Tiraspol-Inter - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Saelemaekers vs Calhanoglu 2

La costanza del belga contro la voglia di riscatto del turco: a far tendere l'ago della bilancia dalla parte del centrocampista nerazzurro, questa volta, è la posta in palio. Il derby da ex rossonero è una sfida emotiva non da poco, soprattutto considerando la pioggia di fischi che accompagnerà ogni pallone che passerà tra i suoi piedi. Allo stesso tempo, però, Calhanoglu potrebbe trarre da questo la forza per riscattare delle ultime settimane con più ombre che luci. Un gol, poi, lo consegnerebbe alla storia come l'unico giocatore ex Milan a segnare al derby dopo Roberto Baggio.

Brahim Diaz vs Perisic X

Chi non sta sicuramente facendo rimpiangere la partenza di Calhanoglu è proprio Brahim Diaz, chiamato ancora una volta a confermarsi un'autentica spina nel fianco per la difesa avversaria. Spina nel fianco sarà - eccome - anche Ivan Perisic sull'out di sinistra, deciso ad ingaggiare un duello con Kalulu. Quello a distanza con lo spagnolo, invece, vogliamo farlo finire in parità, lasciando ai due giocatori l'opportunità di distinguersi con una prestazione sopra le righe che possa dimostrare il proprio reale stato di forma.

Rafael Leao vs Lautaro X2

Leao e Lautaro Martinez sono le frecce di Milan e Inter pronte a stravolgere le sorti del derby della Madoninna da un momento all'altro, accendendosi con una giocata delle loro che possa condizionare in maniera decisiva la partita. Il portoghese è uno dei più in forma in casa Milan, l'argentino è a secco da un mese e un totale di 6 partite ma contro Velocità, cambio di passo e la sempre maggiore freddezza negli ultimi 25 metri:sono le frecce di Milan e Inter pronte a stravolgere le sorti del derby della Madoninna da un momento all'altro, accendendosi con una giocata delle loro che possa condizionare in maniera decisiva la partita. Il portoghese è uno dei più in forma in casa Milan, l'argentino è a secco da un mese e un totale di 6 partite ma contro il Milan si è sempre esaltato . Sarà così anche a questo giro?

Zlatan Ibrahimovic reagisce ai cori dei tifosi della Roma durante Roma-Milan - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Ibrahimovic vs Dzeko 1X

Per quanto Dzeko sia reduce da uno sfolgorante inizio di stagione (ha segnato dopo 11 giornate gli stessi gol messi a segno nella passata annata con la Roma), in una partita come il derby la sfida con Zlatan Ibrahimovic lo vede uscire sconfitto: lo svedese è quarto nella classifica marcatori all time della stracittadina di Milano a quota 8 gol segnati - 4 in meno di un certo Giuseppe Meazza. Nella domenica di San Siro, Ibra vuole continuare a scrivere importanti pagine di storia del derby e della propria carriera, il bosniaco - dall'altra parte - ha l'obiettivo silenzioso di marchiare a fuoco la sua prima stracittadina milanese, trascinando l'Inter ad una vittoria che rilancerebbe i nerazzurri nella corsa Scudetto.

Pioli al giornalista: "Forse tu avevi la testa al derby, non noi"

Serie A Quello che sta facendo Ibra a 40 anni vale un Pallone d'Oro 05/11/2021 A 10:35